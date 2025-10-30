Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю

Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року

Пункт пропуску «Шальчинінкай» буде повністю закритий, а рух через «Медінінкай» буде обмежений

Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року. Урядова постанова передбачає закриття двох останніх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – «Медінінкай» та «Шальчинінкай». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Пункт пропуску «Шальчинінкай» буде повністю закритий, а рух через «Медінінкай» буде обмежений. Винятки стосуються дипломатів, осіб, які перевозять дипломатичну пошту, а також тих, хто прямує транзитом до або з Калінінграда. Крім того, громадяни Литви, ЄС та іноземці з посвідченнями на тимчасове проживання в Литві та гуманітарними візами зможуть повернутися до країни через «Медінінкай».

У виняткових випадках інші особи також зможуть перетинати кордон за посередництва Міністерства закордонних справ Литви. Ці обмеження будуть діяти до півночі 30 листопада.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене підтвердила, що це рішення стало результатом засідання Комісії національної безпеки, і заявила, що закриття кордону буде здійснено на визначений термін.

Як відомо, увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта висловились щодо закриття Литвою кордону з Білоруссю через повітряні кулі.

Водночас Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону.