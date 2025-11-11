Головна Світ Політика
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Олександр Лукашенко заявив, що закриття кордону з Білоруссю є «гібридною війною» проти країни
Разом із транспортом на території Білорусі перебувають водії вантажівок, які не можуть виїхати з країни

Білорусь погрожує Литві, яка закрила кордон із нею, конфіскувати понад 1200 тис. литовських вантажівок, які залишилися на території країни. Відомо, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Відповідну заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Такою була його реакція на закриття кордону Литвою, яке він назвав «божевільною аферою» і «гібридною війною» проти Білорусі. «Якщо вони не відкриють кордон у найближчі дні, ми ухвалимо рішення згідно з нашим законом – аж до конфіскації транспортних засобів», – попередив Лукашенко.

Він також повідомив, що ці вантажівки вже перемістили на платні паркінги. «Вони не можуть просто стояти вздовж доріг – це 1100 або 1200 великих машин», – додав президент Білорусі.

На це своєю чергою відреагувала Литва, а саме представник Литовської асоціації автоперевізників Ерландас Мікенас. Він заявив, що поки їхній транспорт затриманий на території Білорусі, вантаж більш за все псується, а водії вантажівок виснажені та злі. «Люди не розуміють, що буде далі. Вони в пастці, без чітких вказівок від білоруської влади», – підкреслив він.

Про тимчасове закриття кордону Литви з Білоруссю стало відомо 29 жовтня 2025 року. Відповідне рішення країна ухвалила через численні вторгнення у повітряний простір Литви метеорологічних куль із контрабандою, запущених із Білорусі. Ці інциденти впливали на роботу аеропортів країни та безпеку повітряного простору загалом.

Раніше «Главком» писав про те, що через рішення режиму Лукашенка на кордоні вже застрягли тисячі вантажівок, а перевізники попереджають про зрив логістичних маршрутів між ЄС і Китаєм.

Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги.

Теги: кордон Литва Білорусь

