Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю

Литовський міністр закордонних справ закликає розглянути можливість дострокового відкриття двох закритих пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна може відкрити два закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю раніше, ніж це передбачено урядовим рішенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За його словами, немає потреби прив'язуватися до суворої дати, якщо ситуація на кордоні дозволяє відновити роботу раніше.

«Я вважаю, що ми повинні керуватися тими ж причинами і параметрами, за якими приймалися рішення. Думаю, що це варто розглянути», – відповів Будріс.

«Ми дивимося, що відбувається в небі і на землі, функціонуємо ми чи ні. Завдання ніколи не полягало в тому, щоб досягти чогось до певної дати або ставити якісь особливі цілі. Мета – запобігти гібридним атакам, що здійснюються проти нас, щоб режим змінив свою поведінку», – підкреслив Будріс.

Нагадаємо, що Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги. Білорусь заборонила рух польських та литовських вантажівок і тракторів на своїй території до кінця 2027 року. На кордоні з країною застрягли тисячі транспортних засобів.

Литва вже знає, як впоратися із загрозою метеокуль з Білорусі, і готова адаптувати оборонні пріоритети до нових викликів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене. За її словами, загрози постійно змінюються, тому для того, щоб протистояти новим викликам, мають змінюватися пріоритети.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з Білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу. Польський уряд ухвалив рішення відкрити 17 листопада два закриті автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – Бобровники-Берестовіца та Кузниця-Біолостоцька-Брузгі.

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – у Кузниці та Бобровниках. Вони були закриті протягом чотирьох та двох з половиною років відповідно. Роботу КПП у Підляському воєводстві було відновлено після опівночі. Пункт у Кузниці був зачинений близько чотирьох років через міграційну кризу, яку створив режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка.