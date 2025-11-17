Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю
Литви пропонує пришвидшити відкриття двох пунктів на кордоні з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Литовський міністр закордонних справ закликає розглянути можливість дострокового відкриття двох закритих пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна може відкрити два закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю раніше, ніж це передбачено урядовим рішенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За його словами, немає потреби прив'язуватися до суворої дати, якщо ситуація на кордоні дозволяє відновити роботу раніше.

«Я вважаю, що ми повинні керуватися тими ж причинами і параметрами, за якими приймалися рішення. Думаю, що це варто розглянути», – відповів Будріс.

«Ми дивимося, що відбувається в небі і на землі, функціонуємо ми чи ні. Завдання ніколи не полягало в тому, щоб досягти чогось до певної дати або ставити якісь особливі цілі. Мета – запобігти гібридним атакам, що здійснюються проти нас, щоб режим змінив свою поведінку», – підкреслив Будріс.

Нагадаємо, що  Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги. Білорусь заборонила рух польських та литовських вантажівок і тракторів на своїй території до кінця 2027 року. На кордоні з країною застрягли тисячі транспортних засобів.

Литва вже знає, як впоратися із загрозою метеокуль з Білорусі, і готова адаптувати оборонні пріоритети до нових викликів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене. За її словами, загрози постійно змінюються, тому для того, щоб протистояти новим викликам, мають змінюватися пріоритети.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з Білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу. Польський уряд ухвалив рішення відкрити 17 листопада два закриті автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – Бобровники-Берестовіца та Кузниця-Біолостоцька-Брузгі.

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – у Кузниці та Бобровниках. Вони були закриті протягом чотирьох та двох з половиною років відповідно. Роботу КПП у Підляському воєводстві було відновлено після опівночі. Пункт у Кузниці був зачинений близько чотирьох років через міграційну кризу, яку створив режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка. 

Читайте також:

Теги: Білорусь міністр Литва кордон обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основним сегментом споживання сірки є виробництво сірчаної кислоти у всіх її проявах
Як українські дрони зупинили експорт російської сірки
3 листопада, 16:32
Головні побоювання європейців зосереджені навколо інверторів для сонячних панелей
Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
30 жовтня, 12:14
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
18 жовтня, 10:41
Під час подальших перетинах кордону перевірка триватиме значно швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі
На одному з пунктів пропуску з Польщею утворилася черга: 50 авто чекають на виїзд
20 жовтня, 18:37
МОК погодив для змагань річку у Австралії
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
23 жовтня, 15:18
Прем’єр Бельгії реагує на появу невідомих дронів
Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання Радбезу через інциденти з дронами
5 листопада, 16:38
Олександр Лукашенко заявив, що закриття кордону з Білоруссю є «гібридною війною» проти країни
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
11 листопада, 10:54
Канада ввела нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили танкери та кіберінфраструктура
Канада посилила санкції проти Росії: які сфери під ударом
13 листопада, 01:35
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
15 листопада, 07:16

Політика

Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР
Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю
Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю
Підірвана залізнична колія в Польщі мала вирішальне значення для України – Туск
Підірвана залізнична колія в Польщі мала вирішальне значення для України – Туск
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Мішель Обама висловилась про проблему сексизму в політичній системі США
Мішель Обама висловилась про проблему сексизму в політичній системі США
ЗСУ пропонує іноземним добровольцям ширші можливості служби в Україні
ЗСУ пропонує іноземним добровольцям ширші можливості служби в Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua