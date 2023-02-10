Макрон може позбавити Путіна найвищої нагороди Франції

Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли у Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може позбавити російського диктатора Володимира Путіна вищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону, але чекає на придатний момент для цього. Про це передає France24.

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Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли у Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом. Виступаючи після саміту ЄС, на якому лідери розглядали питання щодо збільшення постачання зброї в Україну, Макрон визнав, що питання про медаль Путіна було символічним, але важливим.

Французький лідер визнав, що має право позбавити Путіна цієї нагороди, але поки що такого рішення не прийняв.

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«Подібні рішення завжди навантажені змістом, і потрібно оцінити слушний момент, щоб це зробити», – сказав Макрон.

Нагадаємо, що під час візиту українського лідера Володимир Зеленського до Франції Макрон нагородив його таким же орденом. Він пообіцяв, що Україна може розраховувати на Францію у розбудові миру.

Після візиту до Франції Зеленський заявив, що Макрон по-справжньому змінився.