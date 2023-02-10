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Макрон може позбавити Путіна найвищої нагороди Франції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Макрон може позбавити Путіна найвищої нагороди Франції
фото з відкритих джерел

Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли у Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може позбавити російського диктатора Володимира Путіна вищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону, але чекає на придатний момент для цього. Про це передає France24.

Путін отримав орден Почесного легіону у 2006 році, коли у Москви покращилися стосунки з Парижем та Заходом. Виступаючи після саміту ЄС, на якому лідери розглядали питання щодо збільшення постачання зброї в Україну, Макрон визнав, що питання про медаль Путіна було символічним, але важливим.

Французький лідер визнав, що має право позбавити Путіна цієї нагороди, але поки що такого рішення не прийняв.

«Подібні рішення завжди навантажені змістом, і потрібно оцінити слушний момент, щоб це зробити», – сказав Макрон.

Нагадаємо, що під час візиту українського лідера Володимир Зеленського до Франції Макрон нагородив його таким же орденом. Він пообіцяв, що Україна може розраховувати на Францію у розбудові миру.

Після візиту до Франції Зеленський заявив, що Макрон по-справжньому змінився.

Теги: путін Еммануель Макрон Франція росія орден

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