Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться

Макрон: Боротьба з корупцією в Україні ефективна, оскільки приймаються відкриті та політичні рішення

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Росії ніколи не виникне проблем із корупцією, оскільки там відсутній незалежний інститут, який би займався розслідуванням таких справ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має наміру «читати лекції» Києву у зв'язку з останнім корупційним скандалом. На його думку, будь-яка демократія має пишатися своєю здатністю вирішувати подібні проблеми завдяки незалежним судовим органам, які можуть притягнути до відповідальності винних осіб, незалежно від їхнього статусу, повідомляє «Главком».

«Ми зберігаємо пильність, але в Україні створено та посилено відповідальні органи, і вони вільно виконують свою роботу. Українські чиновники ухвалили необхідні рішення. Чи є нашою роллю повчати Україну? Зовсім ні. У нас самих були подібні скандали», – зазначив французький лідер.

Макрон висловив упевненість, що в Росії ніколи не виникне проблем із корупцією. Але, це лише тому, що РФ просто відсутній незалежний інститут, який би займався розслідуванням таких питань.

Коментуючи, зокрема, «Міндічгейт», президент Франції підсумував: «Боротьба з корупцією ефективна, оскільки приймаються відкриті та політичні рішення. Ви ніколи не побачите такого рішення з російського боку, адже саме там панує справжня диктатура».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково залишила без задоволення апеляційну скаргу колишнього віцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова на запобіжний захід у справі розкрадань в енергетиці.

Апеляційна палата залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром 51 млн грн. Апеляція дозволила повернути Олексію Чернишову український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.