Логістична артерія Кремля. Розвідка здійснила диверсію на Транссибірській магістралі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Логістична артерія Кремля. Розвідка здійснила диверсію на Транссибірській магістралі
Диверсія сталася біля населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ
Вибух перекрив рух вантажів на одній з основних залізничних ліній РФ, які використовують для постачання зброї

У четвер, 13 листопада, українська розвідка провела операцію, яка заблокувала важливу логістичну артерію Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який перекрив рух вантажів на Транссибірській магістралі – одній з основних залізничних ліній Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

За словами розвідників, спецслужби Кремля вкотре продемонстрували свою нездатність ефективно контролювати навіть найбільш важливі інфраструктурні об'єкти, критичні для окупантів. «Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка повідомила про серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури ворога. «Повстанці «Свободи Росії» активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ. Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Також у Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.

