Операція «Мідас». Апеляція відмовила Чернишову в оскарженні запобіжного заходу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Операція «Мідас». Апеляція відмовила Чернишову в оскарженні запобіжного заходу
Апеляційна палата залишила ексурядовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року
скриншот з трансляції Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Правоохоронці підозрюють колишнього віцепрем’єр-міністра в незаконному збагаченні

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково залишила без задоволення апеляційну скаргу колишнього віцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова на запобіжний захід у справі розкрадань в енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Апеляційна палата залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром 51 млн грн. Апеляція дозволила повернути Олексію Чернишову український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.

Адвокати Чернишова стверджували, що в клопотанні немає обґрунтованості викладених ризиків. Також Олексій Чернишов не може виїхати за кордон, адже здав закордонні паспорти. Слідчий суддя заявив, що ексміністр може виїхати за ID-карткою, на що адвокати повідомили, що в нього відсутній такий документ.

Захист запевняв, що розмір застави, яку ухвалив суд, перевищує у 213 разів задекларовані доходи колишнього урядовця. Сам Чернишов сказав, що стосунку до «Енергоатому» не має, корупцію жорстоко засуджує. Водночас прокурор назвала підозру Чернишову обґрунтованою. Вона наголосила на ризиках переховування, можливості знищення чи спотворення документів.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова – тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу розміром у 51,6 млн грн. Колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова підозрюють у причетності до розкрадань в «Енергоатомі». Сам Чернишов відкидає звинувачення.

Також щодо Олексія Чернишова під час судового засідання подали клопотання про взяття на поруки. Серед тих, хто запропонував – економіст Олександр Савченко та екзарх Вселенського патріарха в Україні Михайло Аніщенко. Згодом стало відомо, що ексчиновник вийшов під заставу, а захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у справі про незаконне збагачення.

Зауважимо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: Операція «Мідас» Олексій Чернишов Вищий антикорупційний суд

Коментарі — 0

