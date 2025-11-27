Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ
Уряд Латвії розглядає повне знесення залізниці, що веде до РФ
фото з відкритих джерел

Розгляд питання відбувається в рамках посилення оборони східного флангу та узгоджується між країнами Балтії

У Латвії обговорюють можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до кордону з Росією. Остаточні висновки уряд планує оприлюднити на початку 2026 року. Про це повідомляє LSM.lv.

Латвійський уряд до кінця 2025 року проаналізує всі дані щодо можливого знесення залізничної лінії на кордоні з РФ, зокрема з урахуванням висновків Збройних сил Литви та Естонії. За словами президента Латвії Едгарса Рінкевіча, детальна інформація щодо цього питання очікується на початку 2026 року.

«Ми не можемо відкидати жодного варіанту зміцнення національної оборони і безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти», – сказав він.

Демонтаж залізничної інфраструктури розглядають як один із можливих кроків для посилення контролю на східному кордоні. Це питання, за даними видання, також планують обговорити на рівні президентів і прем’єр-міністрів країн Балтії.

Нагадаємо, що 10 жовтня агентство Reuters повідомило, що Естонія, Латвія і Литва розробляють масштабні плани евакуації населення в разі можливого нападу або нарощування військ Росією.

У разі загострення ситуації евакуації можуть підлягати до 400 тисяч осіб, які проживають поблизу кордонів із Росією та Білоруссю. У Литві вже визначено місця для розміщення евакуйованих у школах, церквах і спортивних аренах, а також склади з необхідними запасами.

Читайте також:

Теги: росія війна Латвія залізниця населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скоріш за все черговий напад ядерної істерики Путіна – штучний і на щось розрахований
Черговий напад ядерної істерики Путіна
31 жовтня, 19:10
Ракета «Посейдон»: міф чи ядерна загроза?
Морський бог на службі у Путіна
1 листопада, 20:31
Зеленський розповів про застосування української ракети «Фламінго» по Росії
Зеленський назвав точну кількість ударів «Фламінго» по Росії
31 жовтня, 16:59
Українські оборонці утримують рубежі на півночі Покровська та контролюють важливі позиції
Окупанти використали густий туман для просування до центру Покровська – Генштаб
23 листопада, 07:04
Пісторіус вважає, що Україна повинна мати сильні Збройні сили
Міністр оброни Німеччини: Мирна угода не має ґрунтуватися на капітуляції України
Сьогодні, 05:46
Франція виділяє гроші на оборону у космосі
Космос – це вже поле бою: Макрон попередив про нові російські загрози
14 листопада, 07:08
Сирський повідомив, скільки дронів РФ запустила по Україні від початку великої війни
Сирський повідомив, скільки дронів РФ запустила по Україні від початку великої війни
21 листопада, 21:26
Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство
Наслідки масованого удару по Харкову: фото
24 листопада, 07:22
Рубіо зробив заяву про адміністрацію Трампа
В адміністрації Трампа стався розкол щодо України? Рубіо зробив заяву
Вчора, 12:17

Політика

ООН розпочала пошуки нового генсека
ООН розпочала пошуки нового генсека
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
«Ворог народу»: Трамп накинувся на NYT за матеріал про його старіння
«Ворог народу»: Трамп накинувся на NYT за матеріал про його старіння
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
Нігерія оголосила надзвичайний стан після масових викрадень людей
Нігерія оголосила надзвичайний стан після масових викрадень людей
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua