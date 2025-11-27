Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ

Розгляд питання відбувається в рамках посилення оборони східного флангу та узгоджується між країнами Балтії

У Латвії обговорюють можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до кордону з Росією. Остаточні висновки уряд планує оприлюднити на початку 2026 року. Про це повідомляє LSM.lv.

Латвійський уряд до кінця 2025 року проаналізує всі дані щодо можливого знесення залізничної лінії на кордоні з РФ, зокрема з урахуванням висновків Збройних сил Литви та Естонії. За словами президента Латвії Едгарса Рінкевіча, детальна інформація щодо цього питання очікується на початку 2026 року.

«Ми не можемо відкидати жодного варіанту зміцнення національної оборони і безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти», – сказав він.

Демонтаж залізничної інфраструктури розглядають як один із можливих кроків для посилення контролю на східному кордоні. Це питання, за даними видання, також планують обговорити на рівні президентів і прем’єр-міністрів країн Балтії.

Нагадаємо, що 10 жовтня агентство Reuters повідомило, що Естонія, Латвія і Литва розробляють масштабні плани евакуації населення в разі можливого нападу або нарощування військ Росією.

У разі загострення ситуації евакуації можуть підлягати до 400 тисяч осіб, які проживають поблизу кордонів із Росією та Білоруссю. У Литві вже визначено місця для розміщення евакуйованих у школах, церквах і спортивних аренах, а також склади з необхідними запасами.