США модернізують військову інфраструктуру в Польщі

Формат американської військової присутності в Польщі зазнає змін

Сполучені Штати офіційно затвердили масштабний план модернізації військової інфраструктури в Польщі, виділивши на це понад $500 млн. Як повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, інвестиції будуть спрямовані на розвиток чотирьох стратегічно важливих об'єктів: у Дравсько-Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську. За словами посадовця, цей крок є свідченням міцного альянсу, який безпосередньо посилює обороноздатність не лише Польщі, а й усього східного флангу НАТО. Про це пише «Главком».

Незважаючи на рекордне фінансування інфраструктури, формат американської військової присутності в країні зазнає змін. Наразі на польських базах дислокується близько 10 тис. солдатів США, проте адміністрація Трампа в межах оновленої оборонної стратегії планує часткове скорочення контингенту в Європі. Зокрема, очікується перерозподіл ресурсів, що може включати виведення частини підрозділів із Польщі та Румунії.

Водночас Вашингтон пропонує Варшаві посилити власне озброєння за рахунок американських запасів. Так, Польща отримала пропозицію придбати 250 бронетранспортерів Stryker за символічною ціною –один долар за одиницю. Ці машини передаються саме з тих підрозділів, які Пентагон планує вивести з регіону. Таким чином, США переходять до моделі, де замість фізичної присутності великої кількості військ вони роблять ставку на потужну інфраструктуру та високу технічну оснащеність союзників, що має дозволити польській армії самостійно тримати «першу лінію» оборони НАТО.

Раніше повідомлялося, що анонсований Дональдом Трампом амбітний проєкт будівництва надпотужних лінкорів однойменного типу викликав хвилю дискусій щодо готовності США до сучасних викликів. Попри заяви ВМС США про те, що ці кораблі стануть найбільш смертоносними в історії, The Atlantic застерігає: Вашингтон ігнорує уроки російсько-української війни, які демонструють вразливість великих суден.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про запуск амбітного проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США, який він назвав «Золота флотилія». Трамп заявив, що США терміново потребують нових кораблів, оскільки багато з існуючих вже застаріли і стали непридатними для сучасних військових потреб.

«Це величезний план, і ми будуємо для ВМС США. Як ви знаєте, нам катастрофічно не вистачає кораблів. Наші кораблі деякі з них стали старими та застарілими», – сказав Трамп.