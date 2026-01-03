Головна Світ Політика
Данія посилить правила депортації іноземців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Данія посилить правила депортації іноземців
фото з відкритих джерел

Данія розпочала жорсткий міграційний курс ще у 2015 році

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у своєму новорічному зверненні на 2026 рік оголосила про намір уряду радикально посилити правила депортації іноземців. За даними Euractiv, нова «комплексна реформа» передбачає обов'язкове видворення іноземних громадян, засуджених до тюремного терміну від одного року за тяжкі злочини, незалежно від того, наскільки сильно вони інтегровані в данське суспільство, передає «Главком».

Уряд планує представити законодавчу базу вже до літа 2026 року, не чекаючи на можливі зміни в практиці Європейського суду з прав людини. Копенгаген готовий «розширювати межі конвенцій», щоб забезпечити депортацію правопорушників. Окремо прем'єрка наголосила на боротьбі з «культурою домінування» на дорогах: за статистикою 2024 року, чверть усіх винних у безвідповідальному водінні є іноземцями, і тепер такі порушення також можуть стати приводом для висилки.

Цей крок є продовженням жорсткого міграційного курсу, який Данія проводить з 2015 року. Попри ризик конфліктів із міжнародним правом, влада робить ставку на внутрішню безпеку напередодні майбутніх парламентських виборів. Фредеріксен чітко дала зрозуміти, що іноземцям, які не поважають закони країни та безпеку її громадян, у Данії «не місце».

Раніше данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше внесла Сполучені Штати до переліку потенційних загроз для безпеки Данії. Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт, DDIS зазначила, що США все частіше надають пріоритет власним інтересам і використовують свою технологічну та економічну міць як інструмент сили, в тому числі й у відносинах із союзниками та партнерами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп залишається непохитним у своєму прагненні взяти Гренландію під контроль Сполучених Штатів. Попри те, що офіційного процесу купівлі не існує, Трамп демонструє тверду впевненість у необхідності цього кроку, розглядаючи острів як ключовий актив для національної безпеки США. 

Черговим підтвердженням серйозності його намірів стало призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником на острові. За словами Трампа, Лендрі сам виявив бажання очолити цей напрямок.

