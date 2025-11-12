Головна Світ Політика
Саакашвілі повернувся до вʼязниці після понад трьох років лікування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зазначається, що стан здоров’я засудженого задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування
Експрезидент Грузії з травня 2022 року перебував на лікуванні у клініці Вівамед

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся у пенітенціарну установу для відбування ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенітенціарну службу Грузії.

Зазначається, що Саакашвілі 12 травня 2022 року було переведено до клініки Вівамед для отримання стаціонарної медичної допомоги. Він понад три роки перебував там під наглядом лікарів.

За словами пресслужби відомства, стан здоров’я засудженого задовільний і він більше не потребує стаціонарного лікування. Тому Саакашвілі повернувся до виправної установи № 12, де він продовжить відбувати покарання на загальних підставах.

Нагадаємо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі. У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, за даними слідства, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

До слова, Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до чотирьох із половиною років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році.

Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив, що не має ні грошей, ні власної квартири, звернувшись до суду, який зобов'язав його виплатити багатомільйонну суму в рамках справи про розтрату державних коштів.

