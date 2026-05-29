Нетаньягу наказав ізраїльській армії взяти під контроль понад 70% території Гази

Нетаньягу: Зараз ми контролюємо 60% території сектора Газа. Ми були на 50%. Ми перейшли до 60%

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Наказ Нетаньягу про захоплення нових зон загрожує примусовим переселенням близько 2 млн палестинців

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про надання директиви військовим поступово розширити контроль ЦАХАЛу у секторі Гази до понад 70% його площі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час свого виступу на конференції на Західному березі річки Йордан він зазначив, що наразі ізраїльська армія вже контролює 60% анклаву (раніше цей показник становив 50%), і поетапне просування продовжуватиметься.

Захоплення нових зон загрожує примусовим переселенням близько 2 млн палестинців на залишки роздробленої прибережної території. Водночас, зафіксоване просування військ прямо суперечить мирній угоді від жовтня 2025 року, укладеній за посередництва США та плану президента Дональда Трампа. Згідно з тими домовленостями, сили Ізраїлю мали відійти за так звану «жовту лінію», що охоплювала близько 53% території Гази. У ХАМАС уже звинуватили Ізраїль у відвертому порушенні умов припинення вогню та спробах закріпити окупацію силою.

Виконання мирного плану наразі фактично зупинилося. Міжнародний координатор угоди, болгарський дипломат Микола Младенов попередив, що за відсутності поступу нинішня лінія розмежування ризикує перетворитися на постійну стіну, яка назавжди розділить анклав. За його словами, в регіоні досі гинуть цивільні, а ХАМАС зі свого боку відмовляється виконувати ключову умову – роззброєння особового складу, після якого Ізраїль мав би почати виведення військ під контроль міжнародних сил безпеки.

З моменту підписання угоди Ізраїль регулярно завдає авіаударів по Газі, звинувачуючи ХАМАС у переозброєнні. За даними палестинської сторони, через ці атаки вже загинуло понад 850 людей, зокрема лідер військового крила ХАМАС Ізз аль-Дін аль-Хаддад та його наступник. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підтвердив безкомпромісну позицію Тель-Авіва, заявивши, що всі організатори та керівники нападу 7 жовтня будуть ліквідовані.

Як відомо, звіт правозахисників та журналістське розслідування вказують на те, що сексуальне насильство стало частиною «стандартних операційних процедур» ізраїльських сил безпеки щодо палестинських в'язнів. Попри засудження Ізраїлем звірств ХАМАС 7 жовтня 2023 року, численні свідчення свідчать про аналогічні методи катувань з боку ізраїльських військових, охоронців в'язниць та поселенців.

Жертви описують групові зґвалтування, використання сторонніх предметів, сексуальне приниження та погрози насиллям щодо членів родин. Насильство застосовується до чоловіків, жінок і навіть неповнолітніх.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території.

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.