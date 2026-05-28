Reuters: Вороги США відстежують американських військових через комерційну рекламу

Аліна Самойленко
Найбільша небезпека наразі стосується підрозділів, дислокованих на Близькому Сході де війська США протистоять Ірану
фото з відкритих джерел
За даними Пентагону, ворожі сили купували комерційні бази геоданих для стеження за особовим складом

Супротивники Сполучених Штатів навчилися визначати координати американських військовослужбовців у зонах бойових дій, використовуючи відкриті дані цифрової індустрії реклами. Відповідну інформацію Центрального командування США оприлюднило агентство Reuters із посиланням на Пентагон, передає «Главком».

Військове керівництво вже зафіксуло низку реальних загроз, коли ворожі сили купували комерційні бази геоданих для стеження за особовим складом. Найбільша небезпека наразі стосується підрозділів, дислокованих на Близькому Сході та у зоні Перської затоки, де війська США безпосередньо протистоять Ірану.

За інформацією сенатора Рона Вайдена, через закуплені масиви інформації супротивники вираховують точні місця збору солдатів та графіки їхнього пересування. Отримані відомості ворог може використати для координації ударів безпілотниками, ракетами, закладання придорожніх мін або в цілях контррозвідки. Політик наголосив, що рекламні технології відтепер офіційно слід вважати загрозою для нацбезпеки країни.

Аналітики зазначають, що збір таких координат є основою заробітку багатьох техгігантів. Смартфони та інші гаджети військових через звичайні мобільні додатки передають локацію постачальникам послуг. Надалі ці відомості купують брокери даних, які перепродають їх замовникам через розгалужені та заплутані мережі посередників.

Нагадаємо, президент СШа Дональд Трамп припустив можливість відмови від підписання домовленостей з Тегераном, якщо інші близькосхідні держави не підтримають його Авраамські угоди, спрямовані на врегулювання відносин із Ізраїлем.

На урядовому засіданні американський президент підкреслив, що такий крок став би вагомим сигналом, додавши, що згадані регіональні гравці мають зробити це заради США. Він також висловив сумнів у доцільності підписання угоди без виконання цієї умови.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. Центральне командування США ці дії назвало оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

