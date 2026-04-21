Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії
фото з відкритих джерел

У Росії винесли суворий вирок за коментарі в мережі

Центральний окружний військовий суд у російському Єкатеринбурзі визнав 39-річного Артура Сагієва винним за статтею «про виправдання тероризму в інтернеті» та призначив йому 5 років та 6 місяців колонії загального режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sota

Повідомляється, що мешканця Казані Артура Сагієва затримали у липні 2025 року. Слідство зосередилося на шести повідомленнях, які він опублікував у соцмережах ще у 2024 році. Російська лінгвістична експертиза, яка традиційно обслуговує інтереси Кремля, заявила, що в дописах містилися «ознаки пропаганди ідеології тероризму» та «виправдання руйнівних дій».

Окрім реального терміну ув’язнення, суддя заборонив чоловікові адмініструвати будь-які сайти протягом трьох років після виходу на волю.

Раніше чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії:

  • Штрафи: Сагієва двічі карали за коментарі, в яких він висловлював радість з приводу виходу з ладу російських систем радіоелектронної боротьби та відкрито бажав Збройним силам України перемоги.
  • Адмінарешт: Він відсидів 15 діб у СІЗО за те, що залишив схвальний відгук під новиною про успішну атаку безпілотника на нафтопереробний завод у Москві.

«Главком» писав, що опозиційна активістка Дар’я Козирєва вийшла на свободу після відбуття терміну ув’язнення. Дівчину переслідували в Росії за публічну антивоєнну позицію та цитування творів Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у Росії 70-річну москвичку оштрафували за «дискредитацію» армії через комплімент президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте також:

Теги: росія суд ЗСУ суддя правосуддя вирок соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua