Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці

Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії

У Росії винесли суворий вирок за коментарі в мережі

Центральний окружний військовий суд у російському Єкатеринбурзі визнав 39-річного Артура Сагієва винним за статтею «про виправдання тероризму в інтернеті» та призначив йому 5 років та 6 місяців колонії загального режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sota.

Повідомляється, що мешканця Казані Артура Сагієва затримали у липні 2025 року. Слідство зосередилося на шести повідомленнях, які він опублікував у соцмережах ще у 2024 році. Російська лінгвістична експертиза, яка традиційно обслуговує інтереси Кремля, заявила, що в дописах містилися «ознаки пропаганди ідеології тероризму» та «виправдання руйнівних дій».

Окрім реального терміну ув’язнення, суддя заборонив чоловікові адмініструвати будь-які сайти протягом трьох років після виходу на волю.

Раніше чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії:

Штрафи: Сагієва двічі карали за коментарі, в яких він висловлював радість з приводу виходу з ладу російських систем радіоелектронної боротьби та відкрито бажав Збройним силам України перемоги.

Адмінарешт: Він відсидів 15 діб у СІЗО за те, що залишив схвальний відгук під новиною про успішну атаку безпілотника на нафтопереробний завод у Москві.

