Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента

Мексика, як підписант Римського статуту, може заарештувати Путіна після його прибуття на територію країни

Уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є

Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

«Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені», – сказав представник посольства Мексики.

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило агенству, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

Нагадаємо, загальні вибори відбулися в Мексиці 2 червня 2024 року[1]. Були обрані президент, 500 депутатів Конгресу і 128 членів Сенату. Ці вибори відбулися одночасно з державними виборами 2024 року.

Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, обраною на пост президента Мексики, набравши рекордні неповні 36 млн (61,18 %) голосів. Вступить на посаду 1 жовтня 2024 року].

До відома, у березні 2023 Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним. Відповідно Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після його прибуття на територію країни.