Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента
Мексика, як підписант Римського статуту, може заарештувати Путіна після його прибуття на територію країни
фото: з відкритих джерел

Уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є

Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

«Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені», – сказав представник посольства Мексики.

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило агенству, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

Нагадаємо, загальні вибори відбулися в Мексиці 2 червня 2024 року[1]. Були обрані президент, 500 депутатів Конгресу і 128 членів Сенату. Ці вибори відбулися одночасно з державними виборами 2024 року.

Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, обраною на пост президента Мексики, набравши рекордні неповні 36 млн (61,18 %) голосів. Вступить на посаду 1 жовтня 2024 року].

До відома, у березні 2023 Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним.  Відповідно Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після його прибуття на територію країни.

Теги: Мексика новости інавгурація путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найсильніша людина планети розповіла, що зробила би з Путіним
Найсильніша людина планети розповіла, що зробила би з Путіним
Вчора, 23:00
«Початок переговорів ніяким чином зараз не вплине на війну»
Обмін в'язнями. Чи значить це, що скоро переговори?
3 серпня, 19:00
Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин
Обмін російських опозиціонерів. А це точно хороші росіяни?
3 серпня, 10:25
Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців
Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання
3 серпня, 08:57
Дональд Трамп перестав вважатися однозначним переможцем президентських перегонів у США
Як вибори у США впливають на мирний план для України
1 серпня, 09:10
Авіабаза Кувейрес контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року
Розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі Путіна й Асада – ЗМІ
31 липня, 12:53
Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
27 липня, 06:21
Відсутність присутності українських безпілотних літальних апаратів у Москві розслабляє вороже керівництво
Україна мусить закрити повітряний простір над Москвою
15 липня, 18:01
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
9 липня, 19:57

Політика

Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш
Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента
ХАМАС обрав нового політичного лідера
ХАМАС обрав нового політичного лідера
Британський уряд розкритикував Ілона Маска за провокаційні пости
Британський уряд розкритикував Ілона Маска за провокаційні пости
Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу
Гарріс і Волз вперше разом виступили на передвиборчому мітингу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
73K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
33K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
32K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
23K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua