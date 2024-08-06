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Найсильніша людина планети розповіла, що зробила би з Путіним

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Найсильніша людина планети розповіла, що зробила би з Путіним
фото з відкритих джерел

Український стронгмен Олексій Новіков висловив свої думки про можливу зустріч з президентом Росії 

Український стронгмен Олексій Новіков вразив своїми висловлюваннями в інтерв'ю YouTube-каналу «В гостях у Дмитра Гордона». Коли його запитали про те, як би він поводився у разі, якщо опинився з  Путіним в одній кімнаті, спортсмен не залишився осторонь.

 

«Думаю, що я б на голові довго стрибав. Думаю, якби я з ним потрапив в одну кімнату, була б його охорона, але думаю, що я героєм залишився б в Україні і на весь світ загалом. Думаю, що я встиг би зробити», – поділився Новіков.

Варто зазначити, що Олексій Новіков, який двічі ставав найсильнішою людиною планети (у 2020 та 2022 роках), відкрито висловив свою позицію у контексті політичних подій. Зазначимо, що Олексій Новіков не тільки словами наближає перемогу над ворогом. Найсильніша людина світу активно допомагає Збройним силам України.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. 

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Теги: Туреччина Олексій Новіков Дмитрий Гордон охорона YouTube Украина путин россия Україна путін обмін

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