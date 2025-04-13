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Демограф назвала країни із найбільшою кількістю працевлаштованих українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Демограф назвала країни із найбільшою кількістю працевлаштованих українців
Найбільше українців, які працюють, – у Польщі та Німеччині
фото з відкритих джерел

У Польщі менш суворі вимоги до знання мови і більше можливостей для українців влаштуватися на роботу

Лідерами за кількістю працевлаштованих українців є дві європейські країни – Польща та Німеччина. Як інформує «Главком» Про це в ефірі «Київ24» розповіла старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Вона зауважила, що точних даних немає, але слід зважати на те, що у цих країнах перебуває найбільше українців, які мають статус тимчасового захисту.

Фахівчиня розповіла, що найбільше українців, які працюють, – у Польщі. Там менш суворі вимоги до знання мов, більш зрозуміла сама мова, при цьому не такі великі соціальні виплати.

Також у цій країні більше можливостей для українців влаштуватися на роботу без особливих додаткових вимог, адже «польський ринок праці вже звик до української робочої сили», зауважує демографиня.

Порівняно з Польщею, у Німеччині менший відсоток працевлаштованих українців, зазначає Ткаченко, зокрема, через більш жорсткі вимоги до знання мови.

Водночас, Німеччина розглядала можливість дозволити українцям працювати за фахом без знання мови, однак ця ініціатива наразі не має чіткої реалізації.

Нагадаємо, повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова. 

Також «Главком» повідомляв, що Україна готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

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Теги: Польща Німеччина ринок робота

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