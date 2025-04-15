Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt

Мерц може приїхати до української столиці на саміт «коаліції рішучих»

Підготовка можливого візиту Мерца до Києва вже триває

Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів, можуть затвердити на посаді нового канцлера Німеччини вже на початку травня. У разі призначення його перший закордонний візит, ймовірно, відбудеться до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt.

Зазначається, що підготовка можливого візиту Мерца до Києва вже триває. Очікується, що він прибуде до української столиці на саміт «коаліції рішучих», який має пройти 9 травня.

Крім Мерца, участь у заході можуть також взяти президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. У разі реалізації планів цей візит стане для Мерца дебютним у ролі канцлера Німеччини на міжнародній арені.

Речник Мерца відмовився коментувати інформацію про підготовку візиту.

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Водночас більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.