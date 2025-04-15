Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt
Мерц може приїхати до української столиці на саміт «коаліції рішучих»
фото: LRT

Підготовка можливого візиту Мерца до Києва вже триває

Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів, можуть затвердити на посаді нового канцлера Німеччини вже на початку травня. У разі призначення його перший закордонний візит, ймовірно, відбудеться до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt.

Зазначається, що підготовка можливого візиту Мерца до Києва вже триває. Очікується, що він прибуде до української столиці на саміт «коаліції рішучих», який має пройти 9 травня.

Крім Мерца, участь у заході можуть також взяти президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. У разі реалізації планів цей візит стане для Мерца дебютним у ролі канцлера Німеччини на міжнародній арені.

Речник Мерца відмовився коментувати інформацію про підготовку візиту.

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Водночас більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Теги: Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер ХДС Фрідріх Мерц поспішив зіграти гамбіт
Гамбіт Мерца: Німеччина запускає історичне переозброєння
21 березня, 18:44
Фрідріх Мерц
Від Трампа до клімату: завдання Мерца у зовнішній політиці
26 березня, 20:35
У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за
Німеччина підтримала план інвестицій на €1 трлн: це вплине на допомогу Україні
21 березня, 14:05
Мерц та його соратники пропонують призупиняти фінансування й позбавляти права голосу порушників у ЄС
Новий уряд Німеччини хоче покарати Угорщину – Politico
31 березня, 21:24
Політсили домовилися про створення німецького уряду за 45 днів після перемоги Мерца на виборах
Партії Мерца та Шольца домовилися про створення уряду
9 квiтня, 15:11
Політик підтримає передачу ракет Taurus, але за умови згоди союзників
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є одне «але»
Вчора, 09:12

Політика

Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt
Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt
Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти РФ після удару по Сумах
Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти РФ після удару по Сумах
Трамп готовий вдарити по Ірану, щоб завадити створенню ядерної зброї – Reuters
Трамп готовий вдарити по Ірану, щоб завадити створенню ядерної зброї – Reuters
У Трампа немає «козирів» для швидкого завершення війни в Україні – Bloomberg
У Трампа немає «козирів» для швидкого завершення війни в Україні – Bloomberg
ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа
ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа
Демонтаж USAID: Трамп планує скоротити бюджет Держдепартаменту
Демонтаж USAID: Трамп планує скоротити бюджет Держдепартаменту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
35K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
28K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
15K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua