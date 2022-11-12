Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністерка Тихановської звернулась до українців

glavcom.ua
Міністерка Тихановської звернулась до українців
Аліна Ковшик пояснила, як Тихановська за два роки кардинально змінила думку про Україну
фото з відкритих джерел

«Українці не хочуть чути, що Тихановська говорить останні 1,5 роки»

Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик в інтерв’ю «Главкому» пояснила, чому лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська змінила думку про президента Росії Володимира Путіна. Також Ковшик звернулася до українців із проханнями не тиражувати минулі заяви Тихановської, а звернути увагу до того, що говорить політикиня зараз.

Ковшик пояснила, чому два роки тому Тихановська говорила, що Путін – мудрий керівник, а Росія – дружня країна. «Від недосвідченості і важкої ситуації у країні. Ви не уявляєте, під яким тиском перебувала Світлана Тихановська у той час, вона була недосвідченим політиком і кандидаткою у президенти. Але зараз її політика і заяви дуже чіткі», – підкреслила міністерка.

Ковшик звернулася до українців з проханням звернути увагу до того, що говорить Тихановська зараз.

«Гадаю, проблема у тому, що українці дуже сконцентрувалися на словах Тихановської у 2020 році і не хочуть почути те, що вона говорить останні півтора року. Вона вже дуже багато разів і дуже твердо заявляла: Крим – це Україна, що ми абсолютно підтримуємо Україну на всіх рівнях. На всіх політичних зустрічах ми говоримо про те, що для нас дуже важливо, щоби наші партнери надавали підтримку Україні, ми говоримо, що ми вас абсолютно підтримуємо у цій боротьбі і що білоруси проти війни.  Мені би дуже хотілося, щоби українці почули нинішні заяви демократичних сил Білорусі. Не слід тиражувати заяви дворічної давнини», – зазначила опозиціонерка.

Також  Ковшик повідомила, що білоруська опозиція вже провела низку зустрічей з метою покращення відносин з українською владою, на черзі – зустріч Світлани Тихановської з президентом Зеленським.

«В Україні у нас відбулися зустрічі на робочому рівні і вже є конкретні результати. Думаю, що зустріч Світлани Тихановської та Володимира Зеленського стане кульмінацією цієї роботи. Наше завдання – щоби українці також захотіли, аби Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським. Ми розуміємо, що є проблеми у наших відносинах, не все так гладко, як хотілося. Але, думаю, все можливо вирішити через планомірну двосторонню роботу», – розповіла Ковшик.

Представниця перехідного білоруського опозиційного кабінету розповіла, що в Україні вона зустрічалася з представниками керівництва міжпарламентської групи Верховної Ради з підтримки Білорусі. Зокрема з Вадимом Галайчуком, Олексієм Гончаренком і Богданом Яременком.

«Ми дуже добре і продуктивно поговорили про конкретні двосторонні кроки, які ми можемо робити разом і які будуть корисні як Україні, так і Білорусі. Обговорили організацію двосторонніх зустрічей на політичному та експертному рівні, можливості співпраці з культурного та освітнього напрямків, а також щодо обміну досвідом з питань національного відродження», – сказала Ковшик.

Нагадаємо, що Ірина Геращенко розповіла, як білоруська опозиціонерка Тихановська втекла від українських народних депутатів під час конференції у Братиславі.

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Світлана Тихановська опозиція путін Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
Міністерка Тихановської звернулась до українців
Міністерка Тихановської звернулась до українців
Пашинян втратив надії: Нагірний Карабах – це Азербайджан
Пашинян втратив надії: Нагірний Карабах – це Азербайджан
Ердоган хоче поговорити з Зеленським про «коридор миру»
Ердоган хоче поговорити з Зеленським про «коридор миру»
Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану
Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану
Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден
Росія закрила Керченську протоку для іноземних суден

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
89K
Путін вже боїться залишати бункер
76K
Розпад Росії нарешті розпочався
66K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
31K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
25K
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту