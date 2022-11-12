Міністерка Тихановської звернулась до українців

«Українці не хочуть чути, що Тихановська говорить останні 1,5 роки»

Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик в інтерв’ю «Главкому» пояснила, чому лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська змінила думку про президента Росії Володимира Путіна. Також Ковшик звернулася до українців із проханнями не тиражувати минулі заяви Тихановської, а звернути увагу до того, що говорить політикиня зараз.

Ковшик пояснила, чому два роки тому Тихановська говорила, що Путін – мудрий керівник, а Росія – дружня країна. «Від недосвідченості і важкої ситуації у країні. Ви не уявляєте, під яким тиском перебувала Світлана Тихановська у той час, вона була недосвідченим політиком і кандидаткою у президенти. Але зараз її політика і заяви дуже чіткі», – підкреслила міністерка.

Ковшик звернулася до українців з проханням звернути увагу до того, що говорить Тихановська зараз.

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«Гадаю, проблема у тому, що українці дуже сконцентрувалися на словах Тихановської у 2020 році і не хочуть почути те, що вона говорить останні півтора року. Вона вже дуже багато разів і дуже твердо заявляла: Крим – це Україна, що ми абсолютно підтримуємо Україну на всіх рівнях. На всіх політичних зустрічах ми говоримо про те, що для нас дуже важливо, щоби наші партнери надавали підтримку Україні, ми говоримо, що ми вас абсолютно підтримуємо у цій боротьбі і що білоруси проти війни. Мені би дуже хотілося, щоби українці почули нинішні заяви демократичних сил Білорусі. Не слід тиражувати заяви дворічної давнини», – зазначила опозиціонерка.

Також Ковшик повідомила, що білоруська опозиція вже провела низку зустрічей з метою покращення відносин з українською владою, на черзі – зустріч Світлани Тихановської з президентом Зеленським.

«В Україні у нас відбулися зустрічі на робочому рівні і вже є конкретні результати. Думаю, що зустріч Світлани Тихановської та Володимира Зеленського стане кульмінацією цієї роботи. Наше завдання – щоби українці також захотіли, аби Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським. Ми розуміємо, що є проблеми у наших відносинах, не все так гладко, як хотілося. Але, думаю, все можливо вирішити через планомірну двосторонню роботу», – розповіла Ковшик.

Представниця перехідного білоруського опозиційного кабінету розповіла, що в Україні вона зустрічалася з представниками керівництва міжпарламентської групи Верховної Ради з підтримки Білорусі. Зокрема з Вадимом Галайчуком, Олексієм Гончаренком і Богданом Яременком.

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«Ми дуже добре і продуктивно поговорили про конкретні двосторонні кроки, які ми можемо робити разом і які будуть корисні як Україні, так і Білорусі. Обговорили організацію двосторонніх зустрічей на політичному та експертному рівні, можливості співпраці з культурного та освітнього напрямків, а також щодо обміну досвідом з питань національного відродження», – сказала Ковшик.

Нагадаємо, що Ірина Геращенко розповіла, як білоруська опозиціонерка Тихановська втекла від українських народних депутатів під час конференції у Братиславі.