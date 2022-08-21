Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну

Лінднер планує завітати до Києва наприкінці літа або восени

Найближчим часом Україну може відвідати міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Про це Лінднер сказав в інтерв'ю ARD.

Міністр фінансів Німеччини сказав, що планує відвідати Київ наприкінці літа або восени. Він додав, що зараз обговорює свій візит з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Нагадаємо, депутати від коаліційних німецьких партій закликали до збільшити постачання зброї Києву, навіть якщо це послабить Бундесвер. Як повідомлялося, уряд Німеччини разом з ЄС придбали для ЗСУ високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 км.