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Кремль розробив «методичку» для виборів Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль розробив «методичку» для виборів Путіна
фото: Reuters

Кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про моральну перевагу Росії над іншими країнами

Російська влада розпочала підготовку до майбутніх президентських виборів у 2024 році та розробила методичку виборчої кампанії диктатора Володимира Путіна. Зокрема, за задумом ідеологів, президент РФ має наростити показники своєї «привабливості» серед росіян порівняно з минулими виборами. Про це пише «Медуза».

За даними джерела видання, кампанію 2024 року буде побудовано навколо так званої «ідеології консерватизму». За задумом адміністрації президента РФ, на чергових виборах Путіна представлять як «охоронця традиційних цінностей».

Крім того, кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про моральну перевагу Росії над іншими країнами. Ця парадигма як раз збігається з недавніми заявами Путіна, в яких він звинувачував «колективний Захід» у розв'язанні війни в Україні та «колоніальній політиці» стосовно інших держав.

Близький до Кремля співрозмовник «Медузи» відзначив, що «консервативну ізоляційну ідеологію» для нової президентської кампанії «почали опрацьовувати» ще до початку війни, наприкінці 2021 року. Тоді в Кремлі міркували про те, що тема «антизахідного консерватизму» повинна поступово витіснити просування ідей «руського миру» в риториці чиновників і пропагандистів.

Укладачі методички запевнили, що з результатами президентських виборів проблем не буде - адже в Росії нібито «зростає запит» на консерватизм.

При цьому Путін повинен перевершити свої ж результати 2018 року - тоді він отримав 76,69% голосів при явці 67,54% (на виборах 2012-го ці показники були 63,6% голосів при явці 65,34%).

Також, за інформацією двох джерел «Медузи», близьких до Кремля, обговорювався «розвиток» анексованих українських територій. Крім того, російська влада не відмовилася від ідеї анексувати і грузинські території.

Раніше повідомлялося, що влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: путін президент влада Сі Цзіньпін вибори росія

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