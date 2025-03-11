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Зеленський щодо припинення вогню: США мають переконати Росію зробити це

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський щодо припинення вогню: США мають переконати Росію зробити це
Зеленський: Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди
фото: Офіс президента

Президент України: Ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться – у той самий момент тиша запрацює

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував перемовини США та України в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Зеленський заявив, що українською пропозицією на цю зустріч з американцями були три речі: це тиша в небі – ракети, бомби та далекобійні дрони, тиша на морі, і «заходи встановлення довіри», передусім – це звільнення полонених – наших військових та цивільних – і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію.

За словами президента, американська сторона розуміє українські аргументи, сприймає пропозиції.

«І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться – у той самий момент тиша запрацює», - заявив глава держави.

Зеленський додав, що важливим елементом розмови є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими.

«Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди», - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві.

За його словами, представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента переговори

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