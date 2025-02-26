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Доктор геології про забаганки Трампа: Отримати $500 млрд з наших копалин нереально

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Доктор геології про забаганки Трампа: Отримати $500 млрд з наших копалин нереально
Михайлов: З наших копалин отримати $500 млрд прибутку, як хоче Трамп, нереально
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні з відкритих родовищ корисних копалин досліджено не більше 20%, – Володимир Михайлов 

Професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов вважає, що отримати $500 млрд прибутку з українських копалин, як хоче Дональд Трамп, нереально. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

За словами професора, наразі в Україні досліджено лише близько 20% уже відкритих родовищ: «Тому я і кажу, що завтра з наших копалин отримати $500 млрд прибутку, як хоче Трамп, нереально. Дай Боже, щоби в результати спільної українсько-американської розробки почали отримувати прибуток і ми, і вони. Але ця історія і на 5-10 років може розтягнутися».

Доктор геології пояснив, що в СРСР від відкриття родовища до початку промислового видобутку могло минути до 10 років, причому протягом усього цього періоду надходило фінансування. Михайлов зазначає, що в Україні цей процес може бути швидшим завдяки сучасним технологіям та більшій кількості початкової інформації про родовища.

«Хоча це все умовно, бо є різні родовища, різні корисні копалини, різні витрати на розробку і початок видобутку. Все одно має пройти декілька років точно. Але ви не забувайте, що окрім цього всього потрібно побудувати гірничозбагачувальний комбінат, отримати ліцензію, провести дороги до об’єкта видобутку, провести комунікації, найняти робочу силу. І все це також займає час і потребує наявність інвестицій», – наголосив доктор геологічних наук.

Також професор звернув увагу на питання достовірності інтерпретації отриманих фактичних матеріалів і обґрунтування запасів родовища:

«Так, наприклад, з фактичних матеріалів опробування рудних тіл (комплекс операцій з відбору, підготовки і дослідження проб корисної копалини для визначення її складу, властивостей і показників якості) Станкуватського родовища (Ділянка Добра), які можна знайти на сайті Держгеолнадра, можна зробити висновок про неоднозначну трактовку цих матеріалів, що може призвести до перегляду запасів у бік зменшення. Те ж саме стосується і інших родовищ».

Михайлов порадив потенційним інвесторам ретельно аналізувати першоджерела інформації щодо перспективності родовищ, оскільки інтерпретація даних не завжди відповідає дійсності.

Доктор геологічних наук зауважив, що в Україні родовища рідкісноземельних металів наразі не розробляються, хоча є великі перспективи для цього.

«Але щоби їх реалізувати, потрібно дуже багато працювати. Якщо хтось думає, що сьогодні він вкладе $100 млн, а завтра отримає $150 млн, то так не буде. Тим більше це стосується $500 млрд, про що ми чули від американського президента», – підкреслив Михайлов.

Як повідомлялося, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від права на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

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Теги: США Дональд Трамп Україна корисні копалини

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