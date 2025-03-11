США відновлюють військову допомогу Україні

Єрмак: Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомив ОП, США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Водночас українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

«Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України», – наголосив ОП.

Також Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.