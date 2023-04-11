Мобілізація по-новому. Які «подарунки» путінська Росія підготувала чоловікам

Чиновники РФ вигадали нові утиски для росіян

На росіян, які ігнорують повістки, накладатимуться різні обмеження. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомив депутат Держдуми Андрій Луговий, повідомляють російські ЗМІ.

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Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату, згідно з поправками Держдуми, електронна повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі держпослуг. На запитання журналіста, чи обов'язково заходити щодня на державний портал та перевіряти наявність повісток, депутат відповів, що такого обов'язку немає.



«Абсолютно вірно. Але в тому випадку, якщо ви в результаті не зайшли туди через тиждень, через два або через півроку ви, відповідно, зазнаватимете певні обмеження, які описані в законопроєкті», – пояснив чиновник.

Крім того, гіпотетичну ситуацію, коли людина опинилась у тайзі без доступу до інтернету, депутат назвав не страшною, оскільки громадянин, на його думку, все одно колись зайде до мережі. До слова, у разі ухвалення законопроекту про єдиний реєстр військовозобов'язаних, нові правила призову та отримання повісток зачеплять усіх військовозобов'язаних громадян, крім уже мобілізованих. У новому законі йдеться не лише про призовників на термінову службу (крім весняного призову, що вже йде), а й про громадян, які перебувають у запасі.

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Нагадаємо, що російська влада вигадала нові правила отримання повісток. Зо дня отримання повістки та до явки до військкомату громадянам заборонятиметься виїзд із РФ.

Раніше повідомлялося, що 13 березня до держдуми РФ надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Максимальний призовний вік у Росії хочуть підвищити з 27 до 30 років негайно, а мінімальний – підвищать з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.