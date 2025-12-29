Коли Путін поговорить із Зеленським? Кремль зробив заяву

За словами Пєскова, Кремль поки не може оцінити результати переговорів у Флориді

Речник диктатора наголосив, що глава Кремля матиме нову розмову з американським президентом

Наразі не йдеться про телефонну розмову між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас очільник Кремля найближчим часом говорити з американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

Представник Кремля заявив, що Росія отримає інформацію про результати переговорів у Флориді після нової розмови Путіна і Трампа. Однак поки Кремль їх оцінити не може. Водночас Москва згідна з оцінкою Трампа, що мир став значно ближчим.

Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.