Заяви Кремля про удар по резиденції Путіна не відповідають дійсності – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кремль стверджує, що Україна нібито атакувала резиденцію очільника Росії безпілотниками
фото: Getty Images

За словами аналітиків, жодних доказів, які б підтвердили удар по резиденції Путіна, немає

Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно Кремль звинуватив Україну у здійсненні удару безпілотниками по резиденції очільника Росії Володимира Путіна в Новгородській області 29 грудня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українські війська запустили 91 далекобійний безпілотник по резиденції Путіна в Новгородській області в ніч з 28 на 29 грудня, маючи на увазі резиденцію у Валдаї.

Як зазначають аналітики, українські удари зазвичай можна підтвердити за допомогою фото-, відеозаписів, заяв влади або ж публікацій наслідків атаки у ЗМІ. Водночас жодних доказів, які б підтвердили атаку на резиденцію Путіна, немає.

«ISW не спостерігав жодних таких відеозаписів, а також місцевих чи регіональних повідомлень про українські удари поблизу резиденції Путіна, які б підтверджували твердження Лаврова. Твердження Лаврова про збиття 89 українських дронів над Новгородською областю також суперечить твердженню Міністерства оборони Росії (МО) про те, що російські війська збили 47 українських дронів над областю в ніч з 28 на 29 грудня, що ще більше підриває це твердження», – йдеться в повідомленні.

Ба більше, сам Кремль також не надав жодних доказів про те, що українські війська нібито обстріляли резиденцію диктатора. Тим часом російське опозиційне видання «Сота» опублікувало розслідування щодо так званого удару. У ньому йшлося про те, що мешканці Валдаю навіть не чули, як працюють російські системи ППО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

 

