ISW: Кремль розповсюджує хибний наратив про руйнування лінії фронту в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Путін заявив, що Росія досягне своїх військових цілей за допомогою військових дій
фото з відкритих джерел

Аналітики ISW продовжують вважати, що лінії фронту в Україні не піддаються швидкому колапсу, а перемога Росії не є неминучою

Дві нещодавні транскордонні атаки, ймовірно, є частиною кремлівської кампанії когнітивної війни, спрямованої на переконання Західних країн у тому, що лінії фронту в Україні руйнуються, а тому Україна повинна поступитися вимогам Росії. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Кремль намагається представити обмежені атаки на сільські прикордонні села як частину нового масштабного наступу, що повинно підкріпити хибний наратив про те, що лінія фронту в Україні розпадається на всьому театри військових дій.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін заявив 17 грудня, що Росія досягне своїх військових цілей за допомогою військових дій, якщо не зможе зробити це дипломатичним шляхом.

Так, Путін озвучив плани щодо створення «буферної зони» в Україні, яку він вперше запропонував у червні 2023 року після обмежених транскордонних рейдів України в Білгородську область.

Кремль використовує концепцію буферної зони для зміцнення своїх територіальних вимог на півночі України, зокрема до Сумської та Харківської областей. Росія, ймовірно, прагне переконати Захід, що необхідно підштовхнути Україну до поступок, оскільки Кремль заявляє, що неминуче захопить ці території.

Між тим, аналітики ISW продовжують вважати, що лінії фронту в Україні не піддаються швидкому колапсу, а перемога Росії не є неминучою.

Нагадаємо, бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували щонайменше 40 військових російської армії, які через газопровід намагалися наступати на українські позиції на Харківщині. 

До слова, за повідомленням Головного управління комунікацій Збройних сил України, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські війська депортували понад 50 цивільних громадян до Росії. 

