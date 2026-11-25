Три ракети перетнули польський повітряний простір і впали у трьох місцях на південному сході країни

Росія відкинула звинувачення Польщі у порушенні її повітряного простору трьома крилатими ракетами Х-101, які впали на польській території 20 листопада. Російський посол у Варшаві Георгій Міхно назвав претензії безпідставними та заявив, що польська сторона не надала доказів причетності Москви до інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву посольства РФ у Польщі.

Міхно викликали до Міністерства закордонних справ Польщі. Там йому вручили дипломатичну ноту протесту через порушення повітряного простору країни трьома російськими крилатими ракетами. Після виходу з відомства посол озвучив позицію Москви та відкинув звинувачення.

Посольство країни-агресора заявило, що дипломат «найрішучішим чином відкинув звинувачення на адресу Російської Федерації як безпідставні, необґрунтовані та не підкріплені доказами».

Також диппредставництво наголосило, що Москва вважає неприйнятною практику висунення звинувачень на основі політично вмотивованих припущень.

Окремо російське посольство розкритикувало публічну риторику польської влади. У заяві її назвали «відкрито русофобською» та заявили, що вона нібито спрямована на посилення антиросійських настроїв у Польщі й погіршення двосторонніх відносин.

Водночас речник МЗС Польщі Мацей Вевюр після зустрічі з російським послом заявив, що немає сумнівів щодо походження трьох крилатих ракет, які впали на території країни. За його словами, це підтверджують результати роботи польських прокурорів.

Інцидент стався 20 листопада під час масованої російської атаки на Україну. Три ракети Х-101 перетнули польський повітряний простір і впали у трьох місцях на південному сході країни – поблизу населених пунктів Новий Ліповець, Рудник і Молодич.

Польська влада розцінила інцидент як порушення повітряного простору та звернулася до союзників по НАТО. 23 листопада альянс погодив розміщення в Польщі літака раннього радіолокаційного виявлення AWACS для посилення контролю над повітряним простором країни.