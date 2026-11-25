Для удару по корвету використано сім морських безпілотників українського виробництва

З'явився перший некролог офіцера Чорноморського флоту, загибель якого пов'язують з атакою на корвет «Меркурій» у лівійському порту Бенгазі. Йдеться про 42-річного капітана 3-го рангу Олександра Цуліна. Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту Exilenova+, які виявили відповідний некролог.

За оприлюдненою інформацією, Цулін загинув 21 листопада під час виконання бойового завдання поблизу Бенгазі. Він обіймав посаду заступника командира корвета «Меркурій» з роботи з особовим складом.

Російський некролог фото: Exilenova+

Водночас у некролозі не розкривають обставин загибелі офіцера. Його смерть пов'язують з ударом по російському кораблю. Враховуючи, що на кораблі стався потужний вибух, можливо, що жертв серед окупантів може бути більше.

Нагадаємо, що 22 листопада стало відомо про удар безпілотників по російському корвету «Меркурій» у порту Бенгазі. За даними Associated Press із посиланням на лівійських військових чиновників, корабель зазнав серйозних пошкоджень, а на його борту спалахнула пожежа. За попередніми результатами розслідування, судно атакували шість безпілотників: чотири перехопили, ще два влучили в ціль.

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив операцію проти російського корвета. За його словами, для удару використали сім морських безпілотників українського виробництва.