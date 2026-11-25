Байден за допомогою охоронців сів в електричний автомобіль поліції

Колишнього американського лідера Джо Байдена помітили в аеропорту Філадельфії. Відео з експрезидентом та його дружиною Джилл опубліковано в соціальних мережах, передає «Главком».

На кадрах, знятих 22 листопада, Байден повільно пересувається терміналом, а згодом за допомогою охоронців сідає в електричний автомобіль поліції.

Авторка відео розповіла, що випадково зустріла подружжя в аеропорту, підписавши публікацію: «Сьогодні випадково зустріла Джо та його дружину в аеропорту Філадельфії».

За даними View from the Wing, Байден разом із дружиною вирушив на острів Нантакет. Там подружжя традиційно проводить День подяки разом із родиною.

Нагадаємо, про онкологічне захворювання 46-го президента США стало відомо у травні 2025 року. Тоді представник Байдена повідомив, що у політика діагностували агресивну форму раку простати. Водночас зазначалося, що пухлина є гормоночутливою, а отже, захворювання можна контролювати за допомогою відповідної терапії.

Того ж місяця один із колишніх лікарів Білого дому Ронні Джексон висловився щодо захворювання Джо Байдена. Медики, з якими він спілкувався, вважали, що хвороба перебуває на дуже запущеній стадії.

До слова, у серпні 2026 року стало відомо, що стан 46-го президента США Джо Байдена, у якого раніше діагностували агресивну форму раку простати, погіршився. Хвороба дала метастази в кістки та поширилася далі.