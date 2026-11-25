Російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа щодо масштабних бізнес-угод, які мали заохотити Москву до завершення війни проти України. Натомість Кремль продовжує наполягати на територіальних поступках з боку Києва. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ятьох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, передає «Главком».

За даними видання, американська адміністрація відклала плани масштабної економічної співпраці з Росією. Представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф повідомили європейським чиновникам, що домовленості між американськими та російськими компаніями більше не є центральною частиною пропозицій Вашингтона.

Тепер основну увагу переговорники зосередили на територіальних питаннях і гарантіях безпеки. Один із посадовців описав зміну підходу США як перехід до більш традиційної стратегії, заснованої на принципі «території в обмін на мир».

Водночас американський чиновник, коментуючи цю інформацію Financial Times, назвав її неточною. За його словами, повоєнна економічна співпраця з Москвою залишається одним з елементів переговорного процесу.

Спочатку російські чиновники позитивно сприймали пропозиції США щодо економічних угод. У Москві розраховували, що така співпраця допоможе зберегти інтерес Дональда Трампа до переговорів. Однак згодом Кремль утратив до цих ідей інтерес.

За словами співрозмовників FT, під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі країна-агресор майже не виявляла зацікавленості бізнес-угодами. Натомість представники Москви ще жорсткіше наполягали на своїх вимогах і дали зрозуміти американцям, що Путін не готовий пом'якшувати позицію заради економічних домовленостей.

«Нам цілком ясно дали зрозуміти, що росіяни не зацікавлені в подібних пропозиціях», – розповів один із посадовців.

Джерело, обізнане з позицією російського лідера, стверджує, що Путін не погодиться на потенційну мирну угоду без додаткових територіальних поступок з боку України. Зокрема, Москва продовжує наполягати на вимогах щодо Донбасу.

У матеріалі також наводиться оцінка одного зі співрозмовників, який заявив, що будь-які гарантії безпеки для України нібито передбачатимуть територіальні поступки на певному етапі. Проте, це позиція джерела видання, а не погоджена умова переговорів.

Водночас частина високопосадовців США дійшла висновку, що прагнення Путіна продовжувати війну визначається не економічними інтересами. Один зі співрозмовників видання зазначив, що американська сторона стала краще розуміти справжні цілі учасників переговорів.

Варто нагадати, що Трамп прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть досягти мирної угоди між Україною та Росією до січня. На запитання журналістів американський лідер усміхнувся та перепитав: «Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?».