Європейська комісія змінила переговорну позицію Євросоюзу щодо вступу України, частково врахувавши вимоги Польщі про захист місцевих фермерів і перевізників. Нові пропозиції передбачають можливість обмеження доступу окремих українських аграрних товарів на європейський ринок, спеціальні правила щодо субсидій для українських господарств і перехідний період для автомобільних перевезень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані польського видання RMF24.

Йдеться про два напрямки переговорів – сільське господарство та транспорт. Україна прагне відкрити відповідні переговорні кластери до кінця 2026 року.

У проєкті переговорної позиції ЄС зазначено, що для окремих сфер можуть знадобитися перехідні періоди або спеціальні механізми. Зокрема, це стосується доступу до європейського ринку найбільш чутливих категорій української аграрної продукції та отримання дотацій українськими виробниками.

За інформацією RMF24, потенційні обмеження можуть стосуватися таких товарів, як зернові, м'ясо птиці, яйця та цукор. Водночас конкретні продукти в документі не перелічені.

Польща вимагає додаткових гарантій

Окремі захисні механізми можуть запровадити й у транспортній галузі. Зокрема, йдеться про перехідний період для каботажу – внутрішніх перевезень іноземними компаніями на території іншої держави.

Польський дипломат у коментарі RMF24 зазначив, що зміни відповідають вимогам Варшави, однак польська сторона хоче уточнити та посилити деякі положення. Подібних гарантій для українського сільського господарства домагається також Франція.

Польща має важіль впливу на переговорний процес, оскільки відкриття та закриття наступних етапів переговорів про вступ до ЄС потребує одностайної підтримки держав-членів. Таким чином, Варшава може блокувати просування України до членства, якщо вважатиме, що її економічні інтереси недостатньо захищені.

Коли можуть відкрити переговорні кластери

Європейська комісія прагне відкрити переговори з Україною щодо сільського господарства та транспорту до 15 грудня 2026 року.

Водночас конкретні параметри можливих обмежень – тривалість перехідних періодів, обсяги квот на українську продукцію та правила каботажу – поки не визначені. Їх обговорюватимуть під час закриття відповідних переговорних розділів. Цей процес може тривати місяці або навіть роки.

Україна виступає проти постійного обмеження доступу своїх фермерів до європейського ринку. Водночас Київ допускає тимчасові перехідні механізми, якщо вони будуть пропорційними та обмеженими в часі.

Варто нагадати, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав вступ України до Європейського Союзу тривалим і складним процесом, який потребує виконання всіх необхідних умов. Він також заявив, що прискореної процедури приєднання до об’єднання не існує.