Під час зустрічей у Китаї президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін демонстрували не лише дипломатичну ввічливість, а й різні моделі поведінки. Їхні жести, рукостискання та пози стали предметом аналізу експертів із мови тіла. Про це пише France 24, передає «Главком».

Особливу увагу привернуло привітання Трампа та Сі. Китайський лідер особисто зустрів американського президента біля літака в аеропорту Шеньчженя. Їхнє рукостискання переросло в обійми з поплескуванням по спині. За оцінкою експертів, така поведінка демонструвала теплоту й готовність до зближення.

Зустріч лідерів в аеропорту фото: Reuters

Аналізуючи взаємодію Трампа із Сі та Путіним, експерт із мови тіла Даррен Стентон звернув увагу, що американський президент поводився з ними інакше, ніж зазвичай із лідерами інших країн. Зокрема, не намагався нав'язувати фізичну перевагу через надмірно міцні рукостискання чи демонстративне перетягування співрозмовника на себе. Натомість він, за словами експерта, спілкувався з ними радше як із рівними.

Інший фахівець із мови тіла Марк Воллес припустив, що під час цих зустрічей Трамп навіть міг справляти враження дещо поступливого. Водночас аналітик поведінки Скотт Рауз звернув увагу на його спроби розрядити атмосферу жартами та невимушеними жестами.

Перша зустріч трьох лідерів у Китаї фото: Reuters

Окремим епізодом стало привітання Трампа з Путіним. Американський президент поплескав російського диктатора по плечу, а під час зустрічі назвав його другом. Ці прояви приязні контрастували з напруженими відносинами між Вашингтоном і Москвою через війну Росії проти України.

Водночас особисті жести Трампа не свідчать про однакову близькість усіх трьох лідерів. Як зазначає Associated Press, зв'язки між Сі та Путіним мають міцніше підґрунтя: Китай підтримує російську економіку після запровадження західних санкцій. Трамп натомість прагне використати особисті контакти з обома керівниками для просування власних дипломатичних цілей.

Під час спільної тристоронньої зустрічі 19 листопада лідери обмінювалися усмішками та рукостисканнями. Однак за зовнішньою привітністю залишалися суттєві розбіжності. Переговори стосувалися ядерної безпеки та міжнародних конфліктів, але завершилися без значних проривів.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені, за повідомленнями російських ЗМІ, ухвалили спільну «Декларацію про мир». Документ нібито передбачає реформування Організації Об'єднаних Націй, розширення енергетичної співпраці та зниження ядерних ризиків.