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Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
МЗС Казахстану прокоментувало проведення псевдореферендумів у «ЛНР» та «ДНР»
фото з відкритих джерел

Астана нагадала державі-агресорці РФ про дотримання принципів територіальної цілісності держав 

Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування, заявив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, коментуючи проведення так званих «референдумів» у терористичних «ЛНР», «ДНР», тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Тож Астана не підтримує загарбницькі дії держави-терористки РФ.

«Наш президент неодноразово, зокрема у своєму недавньому виступі з трибуни ООН, чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить Статут цієї всесвітньої універсальної організації. У Статуті йдеться про відповідальність держав-членів ООН за підтримання миру та дотримання територіальної цілісності держав», – зазначає офіційний представник МЗС Казахстану.

Казахстан підтверджує готовність сприяти налагодженню політичного діалогу. При цьому найважливішим завданням Казахстану вважає збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні. 

Нагадаємо, США найближчими днями оголосять про нові санкції проти Росії. Це відповідь Вашингтона на проведення російськими окупантами «референдумів» на захоплених територіях України. 

Як відомо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних «спостерігачів».

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Теги: Казахстан президент статут референдум

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