Ще одна країна відмовилася надавати прихисток росіянам

Казахстан не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви

Велика кількість росіян прагне виїхати після оголошення Кремлем часткової військової мобілізації

Влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації. Про це заявив спікер парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва, повідомляє RFE/RL.

Так, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи заявки іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання постійного місця проживання в країні. «Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів, що підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану», – сказав Ашимбаєв.

До того ж за його словами, державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Як раніше повідомлялося, Узбекистан і Казахстан забороняють своїм громадян воювати за Росію.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.