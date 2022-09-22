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Ще одна країна відмовилася надавати прихисток росіянам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна країна відмовилася надавати прихисток росіянам
Казахстан не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви
фото з відкритих джерел

Велика кількість росіян прагне виїхати після оголошення Кремлем часткової військової мобілізації

Влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації. Про це заявив спікер парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва, повідомляє RFE/RL.

Так, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи заявки іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання постійного місця проживання в країні. «Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів, що підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану», – сказав Ашимбаєв.

До того ж за його словами, державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Як раніше повідомлялося, Узбекистан і Казахстан забороняють своїм громадян воювати за Росію.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

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Теги: путін Казахстан Узбекистан мобілізація диктатор

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