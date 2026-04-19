«Можна мені трохи?». Трамп пожартував про психоделіки

glavcom.ua
Трамп підписав указ про послаблення обмежень у лікуванні психічного здоров'я
фото: Reuters

Федеральний уряд інвестує $50 млн на дослідження психоделічного препарату ібогаїну

Президент США Дональд Трамп 18 квітня підписав указ, спрямований на розширення досліджень психоделічних препаратів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«У багатьох випадках ці експериментальні методи лікування показали потенціал, який може змінити життя людей із важкими психічними захворюваннями та депресією, зокрема наших дорогих ветеранів», – заявив Трамп під час церемонії підписання документів в Овальному кабінеті.

Президент США також оголосив, що федеральний уряд інвестує $50 млн на подальші дослідження психоделічного препарату ібогаїну.

Ібогаїн – це психоактивний індол-алкалоїд, який отримують з коренів африканського чагарника Tabernanthe iboga. Він відомий як потужний галюциноген і психостимулятор, що використовується в нетрадиційній медицині для лікування наркотичної залежності, а також досліджується для лікування ПТСР та черепно-мозкових травм. Утім, ібогаїн не має широкого офіційного схвалення регуляторних органів (наприклад, FDA) через недостатність масштабних клінічних досліджень та ризики для серцево-судинної системи.

Перед підписанням указу Трамп вказав на попередні дослідження, які, за його словами, демонструють потенціал препарату, і пожартував, що сам хотів би його мати.

«Можна мені трохи, будь ласка? Я візьму трохи», – сказав Трамп, додавши, що він «зробить усе, що потрібно», що викликало сміх в Овальній залі. «У мене немає часу на депресію. Знаєте, якщо бути достатньо зайнятим, можливо, це теж спрацює. Саме це я і роблю», – додав глава Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів екстрену нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, щоб обговорити загострення ситуації навколо Ормузької протоки та стан переговорів із Тегераном. За даними джерел Axios, зустріч відбулася на тлі наближення дати завершення режиму припинення вогню, до якого залишилося три дні, тоді як новий етап переговорів досі не погоджено. 

Теги: США Дональд Трамп наркотики

