Переговори США та Ірану у Пакистані: що відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Переговори США та Ірану у Пакистані: що відомо
Переговори між США та Іраном проходитимуть у кілька етапів

Делегація Ірану на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом Багером Галібафом та міністром закордонних справ Аббасом Арагчі прибула до Ісламабада. У суботу, 11 квітня, тут мають розпочатися переговори зі США, які прем'єр-міністр Пакистану вже назвав «вирішальним моментом» для регіону. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними джерел CNN, переговори проходитимуть у кілька етапів: спочатку сторони узгодять порядок денний через пакистанських посередників, а пізніше перейдуть до прямих очних обговорень. Окрім стратегічних питань, очікується порушення теми звільнення громадян США, які наразі утримуються в Ірані.

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф після прибуття заявив про «добру волю», але підкреслив відсутність довіри до Вашингтона. Він зазначив, що Тегеран готовий до «справжньої угоди», проте нагадав про попередні провали та «порушення зобов'язань» з боку американської сторони.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що ключовим завданням американської делегації у Пакистані є повне блокування доступу Тегерана до ядерної зброї. Також Трамп підтвердив намір відкрити Ормузьку протоку найближчим часом – за згоди Ірану або без неї.

Американський лідер попередив, що у разі відсутності домовленостей США поновлять та посилять військові удари.

Наразі дипломатичний процес у Пакистані залишається під напруженим наглядом світової спільноти через високі ризики ескалації у разі невдачі.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. 

