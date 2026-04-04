Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Демократи назвали ідею Трампа «відірваною від реальності» та розкритикували зміщення акценту на «бомби та зброю»

Президент Дональд Трамп оприлюднив бюджетний запит на 2027 фінансовий рік, який передбачає радикальну зміну державних пріоритетів. На тлі триваючої війни проти Ірану адміністрація пропонує збільшити військові видатки на $500 млрд, одночасно скоротивши фінансування майже всіх цивільних сфер на 10%. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Загальний оборонний бюджет може досягти рекордних 41,5 трлн (проти $1 трлн у 2026 році). У Білому домі це порівнюють із темпами мілітаризації напередодні Другої світової війни. Основні пункти включають:

  • підвищення на 5-7% для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях;
  • $65,8 млрд на будівництво 34 кораблів, зокрема підводних човнів та нового лінкора класу «Трамп»;
  • фінансування протиракетного щита «Золотий купол» та забезпечення армії критичною сировиною. Додатково Пентагон уже надіслав запит на $200 млрд безпосередньо на покриття витрат на війну в Ірані.

Попри залучення Ілона Маска до скорочення бюрократичного апарату (що вже призвело до звільнення 300 000 федеральних службовців), дефіцит бюджету продовжує зростати. Бюджетне управління Конгресу прогнозує діру в розмірі $1,853 трлн, а державний борг наближається до позначки $40 трлн. Трамп ігнорує скорочення найдорожчих програм – Medicare та соціального забезпечення, – вважаючи це політично ризикованим кроком.

Бюджетний запит став несподіванкою для багатьох відомств:

  • попри успішний запуск місії Artemis II до Місяця, NASA чекає скорочення на 23%, що призведе до скасування близько 40 наукових програм;
  • Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) пропонують скоротити на 52%, а Міністерство сільського господарства – на 19%;
  • адміністрація планує ліквідувати близько 30 програм, які вважає «політизованими», проте просить збільшити фінансування на боротьбу з насильницькою злочинністю та контроль за імміграцією (включаючи понад 70 000 місць у центрах утримання).

Серед специфічних ініціатив президента:

  • $152 млн на відновлення роботи в'язниці на острові Алькатрас;
  • $10 млрд на спеціальну програму благоустрою та будівництва у Вашингтоні;
  • $481 млн на залучення нових авіадиспетчерів для подолання кризи безпеки польотів.

Демократи в Конгресі вже назвали цей проєкт «відірваним від реальності», критикуючи зміщення акценту на «бомби та зброю» замість соціальних потреб. Враховуючи, що попереду проміжні вибори 2026 року, бюджетний запит стане головною ареною політичної боротьби між Білим домом та законодавцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

