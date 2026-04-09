Венс розповів про декілька версій іранського мирного плану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Венс розповів про декілька версій іранського мирного плану
фото: Reuters

Джей Ді Венс розкритикував фейки про переговори між США та Іраном, які зараз ширяться у мережі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив причини плутанини навколо переговорного процесу з Тегераном, зазначивши, що на розгляд потрапляли три різні варіанти плану з 10 пунктів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Венса, перший документ був настільки низької якості, що його одразу відхилили. Робочою ж основою став другий варіант, розроблений за участі США, Пакистану та Ірану – саме на цей текст раніше посилався Дональд Трамп.

Третій варіант плану Венс назвав «максималістським» і заявив, що він поширюється лише в соціальних мережах. Віцепрезидент розкритикував медіа за тиражування заяв іранських державних ЗМІ про нібито «перемогу» Тегерана та нав'язування Вашингтону іранських умов. Він наголосив, що початкові пропозиції, які з’являлися в пресі, не мали нічого спільного з реальними домовленостями і були висунуті особами, що не мають значного впливу.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами. 

За його словами, ігнорування заклику до перемир'я в Лівані, поява безпілотника в іранському небі всупереч домовленостям та відмова визнати право країни на збагачення урану роблять поточні переговори чи двостороннє припинення вогню неможливими.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.

