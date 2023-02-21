Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео)
Виступ Путіна заколисав навіть його найбільших прихильників
Президент Росії Володимир Путін зробив послання до Федеральних зборів. Як і завжди, російський диктатор звинуватив Захід у всіх можливих злочинах і запевнив, що лише Росія може врятувати світ.
Виступ Путіна був нудним, навіть для його найближчого оточення. Наприклад, його соратник, Дмитро Медведєв, традиційно заснув:
Головний дипломат РФ Сергій Лавров так само не показував ентузіазму.
Так само можна сказати і про масовку, яка змушена була вставати через кожні кілька хвилин, аби «викупати» Путіна в оплесках:
Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).
До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.
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