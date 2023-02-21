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Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео)
Російська еліта явно не вважає за потрібне ловити кожне слово диктатора
скріншот з відео

Виступ Путіна заколисав навіть його найбільших прихильників

Президент Росії Володимир Путін зробив послання до Федеральних зборів. Як і завжди, російський диктатор звинуватив Захід у всіх можливих злочинах і запевнив, що лише Росія може врятувати світ.

Виступ Путіна був нудним, навіть для його найближчого оточення. Наприклад, його соратник, Дмитро Медведєв, традиційно заснув:

Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео) фото 1

Головний дипломат РФ Сергій Лавров так само не показував ентузіазму.

Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео) фото 2

Так само можна сказати і про масовку, яка змушена була вставати через кожні кілька хвилин, аби «викупати» Путіна в оплесках:

7 фото
На весь екран

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.

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Теги: росія Дмитро Медведєв путін Сергій Лавров президент диктатор

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