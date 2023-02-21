Можна тільки позіхати. Як Федеральні збори слухали Путіна (фото, відео)

Російська еліта явно не вважає за потрібне ловити кожне слово диктатора

Виступ Путіна заколисав навіть його найбільших прихильників

Президент Росії Володимир Путін зробив послання до Федеральних зборів. Як і завжди, російський диктатор звинуватив Захід у всіх можливих злочинах і запевнив, що лише Росія може врятувати світ.

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Виступ Путіна був нудним, навіть для його найближчого оточення. Наприклад, його соратник, Дмитро Медведєв, традиційно заснув:

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Головний дипломат РФ Сергій Лавров так само не показував ентузіазму.

Так само можна сказати і про масовку, яка змушена була вставати через кожні кілька хвилин, аби «викупати» Путіна в оплесках:

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Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.