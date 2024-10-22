Коли в оселях киян буде увімкнене опалення: названо терміни

Киянам слід очікувати початку опалювального сезону вже в кінці жовтня або на початку листопада, залежно від температурних умов

Наразі теплом забезпечені 1200 закладів соціальної сфери

Початок опалювального сезону у столиці залежить від погодних умов. Тепло почнуть подавати в оселі найближчими тижнями. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу в Media Center Ukraine.

«Ми бачимо по тенденціях, що кінець жовтня або початок листопада - це час, коли температура знизиться, і тоді буде ухвалено рішення про початок опалювального сезону», – зазначив він.

Пантелеєв підкреслив, що використання газу має бути максимально ефективним, оскільки його запаси мають вистачити на зимові місяці, особливо на січень та лютий.

«Ми не можемо дозволити собі витрачати газ, коли температура на вулиці дозволяє не опалювати. Цінні енергоресурси, зокрема газ, повинні використовуватись економно, щоб у найхолодніші місяці ми могли забезпечити достатню подачу тепла», – додав заступник голови КМДА.

Поки теплом забезпечені 1200 закладів соціальної сфери, проте більш важливим питанням зараз є не опалення, а підготовка до можливих тривалих відключень світла, і київська влада запевняє, що столиця до них готова, як ніколи.

Він зазначив, що процес підготовки до можливих відключень електроенергії триває не перший місяць, і ця готовність невпинно зростає. А в системі енергостійкості Києва ключове місце займають будинкові потреби.

«Багато було зроблено впродовж літа для підготовки будинків до опалювального сезону. Адже у разі відсутності електропостачання не працює система опалення, водопостачання, ліфти. Місто запровадило низку програм, частина з яких була доступна ще до повномасштабної війни - наприклад, співфінансування капремонтів або програма «70 на 30» . Наразі додалась програма компенсації за резервні джерела живлення. Кияни активно користуються ними, у жовтні зафіксовано цифру у 1000 одиниць обладнання, придбаних впродовж 2023-2024 років. Це інвертори, батареї, сонячні панелі, дизельні та газові генератори – і отримання компенсацій на них є абсолютно працюючою історією», – зауважив Пантелеєв.

Загалом, за словами чиновника, наразі Київ набагато краще готовий до зими, ніж у 2023 та 2022 роках. З точки зору готовності критичної інфраструктури, на його думку, важливим кроком стало збільшення вдвічі мобільних пересувних котелень. Це обладнання використовується для опалення лікарень, пологових будинків, закладів соціальної інфраструктури. Воно добре себе зарекомендувало, каже посадовець та наводить у якості прикладу Олександрівську лікарню та Опіковий центр, які працювали від таких котелень три доби.

Щодо інших засобів забезпечення життєдіяльності міста під час блекаутів, у КМДА обціяють безперебійну роботу бюветів. Система автономного бюветного водопостачання пройшла перевірку перед зимою. Під кожен бювет підготовлені генератори та бригади фахівців, які обслуговуватимуть їх.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці житлові будинки почнуть підключати до опалення, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів.