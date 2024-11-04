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Директор шахти на Львівщині не виплатив зарплатню на суму 1,5 млн грн: його судитимуть

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Директор шахти на Львівщині не виплатив зарплатню на суму 1,5 млн грн: його судитимуть
На Львівщині директор шахти заборгував працівникам гроші
фото з відкритих джерел

Керівник однієї із шахт Львівщини не виплатив працівникам заробітню плату на суму більше півтора мільйона гривень

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора одного з вугледобувних підприємств регіону. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура у Facebook.

Чоловікові інкримінують безпідставну невиплату заробітної плати (ч. 1 ст. 175 КК України).

За інформацією слідства, перебуваючи на посаді директора шахти, фігурант безпідставно заборгував працівникам виплату зарплати понад 1,5 млн грн.

«Маючи реальну можливість погасити заборгованість, службовець спрямував кошти на інші непершочергові потреби – на позику іншому підприємству. У той час як борг по заробітній платі, який мав би бути оплачений в першу чергу, залишився непогашеним», – повідомили в прокуратурі.

Також чоловіку пред'явлено позови щодо відшкодування завданої шкоди.

До слова, в Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросла на 18,9% до 19 674 грн. Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua.

Нагадаємо, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє УНН. Так, під час війни багато жінок стали підприємцями, які створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.

Війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

До слова, найвищий офіційний дохід мають працівники Харківської обласної державної адміністрації, де середня зарплата дорівнює 53,8 тис. грн. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

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Теги: прокуратура мобілізація Facebook Львівщина суд шахта

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