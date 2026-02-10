Головна Світ Політика
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат
На посаді міністра закордонних справ Берендсен змінить Девіда ван Веела
фото: ANP

Том Берендсен є прихильником підтримки України та виступає за зменшення залежності Європи від Китаю та США

Депутат Європарламенту від Європейської народної партії Том Берендсен має стати міністром закордонних справ Нідерландів 23 лютого, під час приведення до присяги нового уряду на чолі з Робом Єттеном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

42-річний Берендсен є депутатом Європейського парламенту з 2019 року та очолював виборчу кампанію «Християнсько-демократичного заклику» (CDA) на виборах 2024 року. У партії його характеризують як «спокійного та відкритого».

Коаліційний уряд меншості Роба Єттена, який переміг на нідерландських виборах у жовтні, об'єднує три партії: прогресивно-ліберальну D66, праволіберальну VVD та центристську CDA. Новий уряд складе присягу 23 лютого, за день до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Новий очільник МЗС підтримує Україну та виступає за зменшення залежності Європи від Китаю в глобальній торгівлі й від Сполучених Штатів в питаннях оборони. На посаді міністра закордонних справ Берендсен замінить Давида ван Веля з Народної партії за свободу і демократію, який стане міністром юстиції.

Нагадаємо, уряд Нідерландів оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 23 млн євро для закупівлі газу та відновлення пошкодженої інфраструктури. З урахуванням нового пакета загальний внесок Нідерландів у підтримку української енергетики за 2026 рік сягнув 133 млн євро.

Раніше прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив про прискорене виділення допомоги Україні: 250 млн євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів для українських F-16 у США, а загальна сума підтримки країни прискорено зросте до 700 млн євро.

Теги: Нідерланди

