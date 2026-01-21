ВМС Нідерландів взяли під контроль російські кораблі в Північному морі

Міністр оборони заявив, що судна РФ можуть використовуватися для шпигунства

Військово-морські сили Нідерландів вдруге за останній час супроводили російські судна, які перебували у Північному морі. Про це повідомляє «Главком» з посланням на допис міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

За словами Брекельманса, нідерландський флот здійснював супровід російських кораблів у межах посилених заходів безпеки.

«Нам відомо, що ці російські кораблі можуть використовуватися для шпигунства і картографувати критичну інфраструктуру у морі. Тож ми зберігаємо пильність і готові реагувати», – заявив міністр оборони.

Voor de tweede keer in korte tijd begeleidt onze marine Russische schepen weg uit de Noordzee.



We weten dat deze Russische schepen kunnen worden ingezet om te spioneren en vitale infrastructuur op zee in kaart te brengen.



Daarom zijn we waakzaam en staan paraat om te reageren. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) January 21, 2026

Він зазначив, що це вже другий подібний випадок за короткий період, однак не надав додаткових деталей щодо типів суден або їхніх маршрутів.

Брекельманс підкреслив, що Нідерланди уважно стежать за активністю російського флоту поблизу своїх морських кордонів, зокрема з огляду на ризики для підводної інфраструктури та об’єктів енергетики.

Раніше повідомлялося, що російське шпигунське судно «Янтарь» застосувало лазери проти британських військових пілотів поблизу вод Великої Британії на північ від Шотландії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав дії російської сторони «вкрай небезпечними» та заявив, що інцидент розглядається як серйозна загроза безпеці.