Емірати та Катар закликають союзників допомогти Трампу знайти вихід для Ірану

Країни прагнуть створити широку коаліцію для швидкого та дипломатичного припинення конфлікту, аби запобігти регіональній ескалації та тривалому ціновому шоку на енергоносії

Об’єднані Арабські Емірати та Катар приватно звертаються до союзників із закликом переконати президента США Дональда Трампа обрати шлях, який дозволить обмежити військові операції США проти Ірану та уникнути тривалого конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg, інформує «Главком».

Як повідомляється, країни прагнуть сформувати широку коаліцію для досягнення швидкого дипломатичного завершення конфлікту. Все для того, щоб запобігти регіональній ескалації та тривалому шоку для енергетичних ринків.

«Катар зупинив виробництво зрідженого природного газу на найбільшому у світі експортному об'єкті після того, як він став мішенню атаки іранського безпілотника, що призвело до зростання цін на газ у Європі більш ніж на 50%», – йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться заблокованими до середини тижня, це може спричинити значно сильнішу реакцію ринку.

Разом з тим Емірати та Катар у приватному порядку працюють над швидким покращенням своїх можливостей протиповітряної оборони.

Як зазначає видання, Емірати звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар попросив про допомогу у протидії атакам дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети, додали джерела.

«Запасів ракет-перехоплювачів Patriot Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання», – додають оглядачі видання.

Нагадаємо, президент США не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану. Трамп заявив, що Штати «ще навіть не почали» і велика хвиля атак ще попереду. Також він додав, що найбільше його здивували удари Ірану по країнах Перської затоки – Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаним Арабським Еміратам.