Головна Світ Політика
search button user button menu button

Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT
Офіс каналу був пошкоджений після американо-ізраїльського удару
фото: скрин з відео

У столиці Ірану після американо-ізраїльського удару по сусідній будівлі був пошкоджений офіс телеканалу RT

У Тегерані був пошкоджений арабський офіс пропагандистського каналу RT. Поруч з офісом ракета зруйнувала будівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Керівник іранського бюро RT Хамі Хамеді показав на відео руйнування і як нині виглядає офіс телеканалу.

«Цю будівлю було зруйновано. Вона була поруч з нашим офісом», – сказав керівник іранського бюро RT. Він також показав пошкодження інтер’єру свого офісу.

Повідомляється також, що персонал RT було евакуйовано після нападу. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Вашингтон намагається заспокоїти союзників і ринки на тлі того, як бойові дії охоплюють дедалі більше країн Близького Сходу. Президент Дональд Трамп заявив, що операція «трохи випереджає графік», оскільки очікував, що вона триватиме чотири тижні.

Протягом останніх 48 годин Трамп робив різні, а часом суперечливі заяви щодо нападу, зокрема, що він може завершитися за кілька днів або тривати від чотирьох до п'яти тижнів. Він перерахував такі цілі, як свобода іранців та запобігання наявності в країни ракет далекого радіуса дії та ядерної зброї. Він також сказав, що міг би укласти угоду з Ісламською Республікою.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Іран війна пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
14 лютого, 11:54
У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
18 лютого, 04:15
Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії
19 лютого, 01:23
росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, заявив Зеленський
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС
7 лютого, 17:47
Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше за припинення війни
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
14 лютого, 16:31
Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що інтерес США до Гренландії не пов’язаний із копалинами
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
18 лютого, 18:26
Пьотр Лукасевич: Україна виявилася здатною протистояти жорстокій, варварській агресії Росії
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок
24 лютого, 18:06
Дим у Тель-Авіві після іранського ракетного обстрілу
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
Вчора, 01:29
Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи у РФ, війна на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 05:55

Політика

Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT
Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT
США заявляють, що війна з Іраном не буде безкінечною
США заявляють, що війна з Іраном не буде безкінечною
Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову
Україна готова навчити Близький Схід збивати іранські дрони: президент назвав умову
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану

Новини

ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Сьогодні, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua