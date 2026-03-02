Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT

У столиці Ірану після американо-ізраїльського удару по сусідній будівлі був пошкоджений офіс телеканалу RT

У Тегерані був пошкоджений арабський офіс пропагандистського каналу RT. Поруч з офісом ракета зруйнувала будівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Керівник іранського бюро RT Хамі Хамеді показав на відео руйнування і як нині виглядає офіс телеканалу.

«Цю будівлю було зруйновано. Вона була поруч з нашим офісом», – сказав керівник іранського бюро RT. Він також показав пошкодження інтер’єру свого офісу.

Повідомляється також, що персонал RT було евакуйовано після нападу. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

💥У пропагандистський офіс російського каналу RT влучила ракета під час атаки 🇺🇸США і 🇮🇱Ізраїлю на 🇮🇷Іран

Нагадаємо, Вашингтон намагається заспокоїти союзників і ринки на тлі того, як бойові дії охоплюють дедалі більше країн Близького Сходу. Президент Дональд Трамп заявив, що операція «трохи випереджає графік», оскільки очікував, що вона триватиме чотири тижні.

Протягом останніх 48 годин Трамп робив різні, а часом суперечливі заяви щодо нападу, зокрема, що він може завершитися за кілька днів або тривати від чотирьох до п'яти тижнів. Він перерахував такі цілі, як свобода іранців та запобігання наявності в країни ракет далекого радіуса дії та ядерної зброї. Він також сказав, що міг би укласти угоду з Ісламською Республікою.