Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів

Під час засідання Ради ЄС у Брюсселі Україна й Нідерланди домовилися налагодити спільне виробництво безпілотників, зміцнюючи оборонну співпрацю

1 грудня Україна та Нідерланди підписали в Брюсселі угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає розгортання виробничих проєктів на території обох країн. Про це повідомляє у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Документ підписали міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі під час зустрічі Ради ЄС. Виробництво планують розгорнути як в Україні, так і в Нідерландах.

«Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво («Build With Ukraine»). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність», – розповів Брекельманс.

Нагадаємо, що 30 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про укладення важливої оборонної угоди: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ був підписаний з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком.

Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.