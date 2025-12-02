Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році

В уряді Нідерландів оголосили про намір ліквідувати житло для українців після завершення тимчасового захисту

Уряд Нідерландів планує закрити житлові центри для українських біженців після завершення дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році

Міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер заявила, що уряд має намір «якнайшвидше» закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після завершення терміну дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році. Про це повідомляє видання Dutch News.

Згідно з планами уряду, близько 135 тисяч українців, які нині проживають у Нідерландах, із березня 2027 року отримають трирічні дозволи на проживання. Водночас вони матимуть самостійно забезпечувати себе житлом і медичним обслуговуванням.

Критики зазначають, що запропонована модель є недостатньо продуманою та не враховує поточного дефіциту житла в країні.

«Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку», – сказав Барт Діккешей з Heroyam, агентства, яке допомагає українцям оселитися в Нідерландах. «Якщо ні, то цей лист – лише порожні слова», – додав він.

Понад три чверті українців у Нідерландах зараз проживають у спеціальних житлових приміщеннях, облаштованих урядом за останні три роки. Кейзер підкреслила, що «урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше», а фінансування муніципалітетів припинене.

Однак місцеві органи влади заявляють, що втрата фінансування спричинить проблеми.

Хоча дві третини українців працевлаштовані, а минулого року вони внесли 3,5 млрд євро в економіку країни, «значна частина» з них зможе претендувати на соціальну допомогу, визнала міністерка.

Нагадаємо, що у Берліні закривають найбільший притулок для біженців, який відомий високими цінами, поганими умовами, а також неодноразово піддавався критиці. Його планують зруйнувати, щоби почати на його місці будівництво нового міського району.

Нідерланди виділяють Україні додаткові €250 млн на протиповітряну оборону, боєприпаси для F-16 та безпілотні системи. Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

1 грудня Україна та Нідерланди підписали в Брюсселі угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає розгортання виробничих проєктів на території обох країн. Про це повідомляє у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.