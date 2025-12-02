Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
В уряді Нідерландів оголосили про намір ліквідувати житло для українців після завершення тимчасового захисту
фото з відкритих джерел

Уряд Нідерландів планує закрити житлові центри для українських біженців після завершення дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році

Міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер заявила, що уряд має намір «якнайшвидше» закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після завершення терміну дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році. Про це повідомляє видання Dutch News.

Згідно з планами уряду, близько 135 тисяч українців, які нині проживають у Нідерландах, із березня 2027 року отримають трирічні дозволи на проживання. Водночас вони матимуть самостійно забезпечувати себе житлом і медичним обслуговуванням.

Критики зазначають, що запропонована модель є недостатньо продуманою та не враховує поточного дефіциту житла в країні.

«Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку»,  – сказав Барт Діккешей з Heroyam, агентства, яке допомагає українцям оселитися в Нідерландах. «Якщо ні, то цей лист – лише порожні слова», – додав він.

Понад три чверті українців у Нідерландах зараз проживають у спеціальних житлових приміщеннях, облаштованих урядом за останні три роки. Кейзер підкреслила, що «урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше», а фінансування муніципалітетів  припинене.

Однак місцеві органи влади заявляють, що втрата фінансування спричинить проблеми.

Хоча дві третини українців працевлаштовані, а минулого року вони внесли 3,5 млрд євро в економіку країни, «значна частина» з них зможе претендувати на соціальну допомогу, визнала міністерка.

Нагадаємо, що у Берліні закривають найбільший притулок для біженців, який відомий високими цінами, поганими умовами, а також неодноразово піддавався критиці. Його планують зруйнувати, щоби почати на його місці будівництво нового міського району. 

Нідерланди виділяють Україні додаткові €250 млн на протиповітряну оборону, боєприпаси для F-16 та безпілотні системи. Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

1 грудня Україна та Нідерланди підписали в Брюсселі угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає розгортання виробничих проєктів на території обох країн. Про це повідомляє у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Читайте також:

Теги: Нідерланди фінансування житло Україна переселенці біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сер Вінстон та пан Ігор: перший для другого є взірцем державного управління
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
Сьогодні, 10:50
Греція – найкраща країна для життя після виходу на пенсію
Більше не Португалія та Іспанія: нова країна стала найкращою для пенсіонерів у 2026 році
Сьогодні, 10:35
Івлєва покинула Москву за кілька днів після початку вторгнення РФ в Україну і вже 7 березня 2022 року оселилася у Києві
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
Сьогодні, 07:23
Путін дуже не хоче зірвати мирний процес
Путін не хоче зриву перемовин: що це означає для України
24 листопада, 14:20
Христо Грозев розповів, що бачив мирний план США пів року тому
У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача
23 листопада, 15:38
Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
22 листопада, 16:45
Учасники зустрічі підтвердили свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
22 листопада, 14:37
Британія відреагувала на ініціативу США щодо миру в Україні
Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України
20 листопада, 16:50
Червоні покажчики повороту можуть стати причною ДТП
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
7 листопада, 14:34

Соціум

Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
Більше не Португалія та Іспанія: нова країна стала найкращою для пенсіонерів у 2026 році
Більше не Португалія та Іспанія: нова країна стала найкращою для пенсіонерів у 2026 році
Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись
Коефіцієнт народжуваності у світі продовжує стійко знижуватись
«Маленький Ейнштейн» з Бельгії: 15-річний підліток отримав ступінь доктора з квантової фізики
«Маленький Ейнштейн» з Бельгії: 15-річний підліток отримав ступінь доктора з квантової фізики
Краще за Грецію: низькі ціни зробили маленьку країну туристичним хітом
Краще за Грецію: низькі ціни зробили маленьку країну туристичним хітом
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua