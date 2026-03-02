Головна Світ Політика
США заявляють, що війна з Іраном не буде безкінечною

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
США заявляють, що війна з Іраном не буде безкінечною
Глава Білого дому погодився на діалог з Іраном, але не уточнив термінів
фото: CNP/AdMedia/SIPA | Scanpix

Вашингтон намагається заспокоїти союзників і ринки на тлі того, як бойові дії охоплюють дедалі більше країн Близького Сходу

Сполучені Штати Америки наголошують, що операція «Епічна лють» не перетвориться на багаторічну окупацію. Про це, як повідомляє агенція Bloomberg, заявив міністр оборони США Піт Хегсет, інформує «Главком».

Так, Піт Хегсет відкинув ідею «нескінченної» війни з Іраном, оскільки авіаудари тривають вже третій день, конфлікт вирує по всьому Близькому Сходу та впливає енергетичні ринки.

Також президент Дональд Трамп заявив, що операція «трохи випереджає графік», оскільки очікував, що вона триватиме чотири тижні.

«Я думаю, що все йде дуже добре», – сказав він, додавши, що «велика хвиля» ще попереду.

Видання також пише, що ціна на нафту зросла приблизно на 9% після того, як раніше перевищила $80 за барель, оскільки трейдери оцінили вплив війни на потоки енергоносіїв.

Оглядачі також зазначають, що протягом останніх 48 годин Трамп робив різні, а часом суперечливі заяви щодо нападу, зокрема, що він може завершитися за кілька днів або тривати від чотирьох до п'яти тижнів. Він перерахував такі цілі, як свобода іранців та запобігання наявності в країни ракет далекого радіуса дії та ядерної зброї. Він також сказав, що міг би укласти угоду з Ісламською Республікою.

Нагадаємо, президент США не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану. Трамп також заявив, що найбільше його здивували удари Ірану по країнах Перської затоки – Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаним Арабським Еміратам. Очільник Білого дому також підкреслив, що США «дають прочухана Ірану, все йде дуже добре».

Теги: Іран США Дональд Трамп війна Хезболла

